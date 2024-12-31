ПриватБанк через посилені перевірки платежів блокує картки — як діяти

Здійснення оплати через термінал. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Державний "ПриватБанк" розповів, що іноді операції, які здійснюють клієнти з картками, можуть проходити додаткову перевірку в Службі безпеки, а в разі визначення високоризиковими, загрожує блокування. Таке пояснення надали одній з клієнток, якій фінустанова заблокувала картку під час незначної суми оплати товару у терміналі.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна поспілкуватись з представниками банків.

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Як розповіла клієнтка ПриватБанку, через дії з боку банку "з перевірки шахрайського платежу" у 144 гривні їй повністю заблокували картку.

Це сталося під час оплати через ITbox за товар у зоомагазині. Їй одразу банк виставив спеціальну форму про можливу відміну платежу. Вона зателефонувала до оператора, де з роботом довго намагалась підтвердити платіж та пояснити, що сталося. Однак у підсумку платіж скасували, а картку заблокували.

Жінка невдоволена такими діями з боку банку, адже через незначну суму оплати доведеться змінювати картку на нову.

"Замінити не так тяжко, але я втратила 2 години часу, а замовлення так і не зробила, втратила картку, втрачу ще дві чи три години часу, аби знайти час і піти, вистояти чергу і замінити пластик. Про віртуальну не кажіть. Мова про пластик... Але мені все не треба. Як кажуть, не ПриватБанком єдиним...", — йдеться у скарзі.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Чому ПриватБанк блокує картки за малі суми операцій

У банку пояснили, що, дійсно, будь-яка операція з картками ПриватБанку може проходити додаткову перевірку в Службі безпеки. Після чого вона ухвалює рішення, надавати дозвіл на проведення платежу, чи ні.

"Вибачте за незручності. Будь-яка операція, яка проводиться з карткою ПриватБанку, може проходити додаткову перевірку в службі безпеки. Операцію розцінили, як високоризикову", — йдеться у повідомленні.

У фінустанові не уточнили, за якими критеріями здійснюється перевірка, для уникнення можливості обійти відповідні обмеження.

Там зазначили, що на головному сайті банку, в умовах та правилах зазначено, що клієнт дає свою згоду, що банк може блокувати можливість користування карткою при здійсненні ризикової операції, а так само на підставі внутрішніх процедур та операційних правил міжнародних платіжних систем.

Передбачена можливість замовити перевипуск пластикової картки. Це можна здійснити у застосунку "Приват24", де необхідно зробити кілька кроків. А саме:

обрати пункт "Всі картки";

знайти пункт "Вибір картки для перевипуску";

обрати "Налаштування";

натиснути "Замовити картку";

обрати "Доставка по Україні"

можна вибрати адресу доставки — відділення/поштомат НП.

Відповідну картку банк доставить безплатно.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться блокування рахунків без попередження. У банку надали пояснення, чому так може відбуватися.

Також ми писали, що ПриватБанк просить надати згоду від клієнтів на розкриття банківської таємниці. Таке прохання міститься в листі на оновлення анкетних даних.