Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Чому ПриватБанк блокує картки за малі суми операцій arrow

Чому ПриватБанк блокує картки за малі суми операцій

31 грудня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк через посилені перевірки платежів блокує картки — як діяти
Здійснення оплати через термінал. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" розповів, що іноді операції, які здійснюють клієнти з картками, можуть проходити додаткову перевірку в Службі безпеки, а в разі визначення високоризиковими, загрожує блокування. Таке пояснення надали одній з клієнток, якій фінустанова заблокувала картку під час незначної суми оплати товару у терміналі.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна поспілкуватись з представниками банків.

Читайте також:

Потреба перевипуску картки "ПриватБанку" через посилені перевірки

Як розповіла клієнтка ПриватБанку, через дії з боку банку "з перевірки шахрайського платежу" у 144 гривні їй повністю заблокували картку.

Це сталося під час оплати через ITbox за товар у зоомагазині. Їй одразу банк виставив спеціальну форму про можливу відміну платежу. Вона зателефонувала до оператора, де з роботом довго намагалась підтвердити платіж та пояснити, що сталося. Однак у підсумку платіж скасували, а картку заблокували.

Жінка невдоволена такими діями з боку банку, адже через незначну суму оплати доведеться змінювати картку на нову.

"Замінити не так тяжко, але я втратила 2 години часу, а замовлення так і не зробила, втратила картку, втрачу ще дві чи три години часу, аби знайти час і піти, вистояти чергу і замінити пластик. Про віртуальну не кажіть. Мова про пластик... Але мені все не треба. Як кажуть, не ПриватБанком єдиним...", — йдеться у скарзі.

 

ПриватБанк скарги
Скриншот. Джерело: Мінфін

Чому ПриватБанк блокує картки за малі суми операцій

У банку пояснили, що, дійсно, будь-яка операція з картками ПриватБанку може проходити додаткову перевірку в Службі безпеки. Після чого вона ухвалює рішення, надавати дозвіл на проведення платежу, чи ні.

"Вибачте за незручності. Будь-яка операція, яка проводиться з карткою ПриватБанку, може проходити додаткову перевірку в службі безпеки. Операцію розцінили, як високоризикову", — йдеться у повідомленні.

У фінустанові не уточнили, за якими критеріями здійснюється перевірка, для уникнення можливості обійти відповідні обмеження.

Там зазначили, що на головному сайті банку, в умовах та правилах зазначено, що клієнт дає свою згоду, що банк може блокувати можливість користування карткою при здійсненні ризикової операції, а так само на підставі внутрішніх процедур та операційних правил міжнародних платіжних систем.

Передбачена можливість замовити перевипуск пластикової картки. Це можна здійснити у застосунку "Приват24", де необхідно зробити кілька кроків. А саме:

  • обрати пункт "Всі картки";
  • знайти пункт "Вибір картки для перевипуску";
  • обрати "Налаштування";
  • натиснути "Замовити картку";
  • обрати "Доставка по Україні"
  • можна вибрати адресу доставки — відділення/поштомат НП.

Відповідну картку банк доставить безплатно.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку скаржаться блокування рахунків без попередження. У банку надали пояснення, чому так може відбуватися.

Також ми писали, що ПриватБанк просить надати згоду від клієнтів на розкриття банківської таємниці. Таке прохання міститься в листі на оновлення анкетних даних.

ПриватБанк банки банківські карти банківські рахунки блокування

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:35 ССО України зайняли населений пункт у Курській області Росії

11:34 Є відповідь — коли інвестувати в облігації, щоб примножити дохід

11:24 Jingle bells для бізнесу — які товари найкраще продаються у свята

11:23 У Харкові чоловік знайшов в підвалі боєприпаси і опинився в суді

11:20 Іноземний топ-клуб хоче купити українця Кочергіна

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

11:17 Хто з українців отримає 10,8 тис. грн у січні — деталі

11:13 Метеозалежним приготуватися — Землю накрила магнітна буря

11:07 У пастці — в Одесі ветеран з інвалідністю провів ніч у машині

10:59 У Литві відреагували на політичні звинувачення зі сторони Грузії

10:55 Цифри вражають — соціолог назвав кількість ветеранів в Україні

11:35 ССО України зайняли населений пункт у Курській області Росії

11:34 Є відповідь — коли інвестувати в облігації, щоб примножити дохід

11:24 Jingle bells для бізнесу — які товари найкраще продаються у свята

11:23 У Харкові чоловік знайшов в підвалі боєприпаси і опинився в суді

11:20 Іноземний топ-клуб хоче купити українця Кочергіна

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

11:17 Хто з українців отримає 10,8 тис. грн у січні — деталі

11:13 Метеозалежним приготуватися — Землю накрила магнітна буря

11:07 У пастці — в Одесі ветеран з інвалідністю провів ніч у машині

10:59 У Литві відреагували на політичні звинувачення зі сторони Грузії

10:55 Цифри вражають — соціолог назвав кількість ветеранів в Україні

08:17 Підбірка різдвяних ярмарків Німеччини — де дешевше та цікавіше

06:40 Знову дорожчає — які ціни на золото перед Новим роком

06:37 2024 рік в російських атаках — наймасштабніші наслідки на Одещині

06:28 Охматдит, ГЕС та міжконтинентальна ракета — трагедії 2024

06:04 Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

30 грудня 2024

21:33 Новорічний святковий стіл 2025 — скільки витратять одесити

06:40 В Україні дорожчають метали — ціни на латунь у грудні

06:29 Третина доходів на "гробові" — чи зможе Україна виплатити всім

29 грудня 2024

06:40 Нові ціни на кольорові метали — скільки коштує алюміній у грудні

06:13 Пенсії, тарифи та податки — що зміниться в Україні у 2025 році

Text

08:00 До чого готуватися українцям в 2025 році — ефір Ранок.LIVE

30 грудня 2024
Text

20:13 Трампу потрібно буде відзвітувати про кожен долар, — Южаніна

Text

19:06 Вимагають хабар в лікарні — Скалецька порадила, куди звертатися

Text

18:00 Сирський на передовій та допомога від США — ефір Вечір.LIVE

Text

17:05 Експерт Гаврилечко розчарував економічним прогнозом на 2025 рік

Text

14:14 Юрист відповів, як працюватиме військовий омбудсмен в Україні

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

Text

13:00 Мирний план Трампа та Сибіга в Сирії — ефір День.LIVE

Text

08:00 США ухвалили важливе рішення щодо України — ефір Ранок.LIVE

29 грудня 2024
Text

15:06 В ГУР заявили про нарощення виробництва ударних БпЛА в Росії

Text

11:33 У ГУР пояснили, що ускладнює процес повернення українців з полону

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

19 грудня 2024

11:07 Українцям доплатять до пенсій по 2 тис. гривень — хто в списку

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року