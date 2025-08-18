Видео
Главная Финансы ПриватБанк заблокировал карту — как вернуть доступ к деньгам

ПриватБанк заблокировал карту — как вернуть доступ к деньгам

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2025 07:01
Блокировка карт ПриватБанка — кому грозит и как разблокировать
Карточка ПриватБанка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты ПриватБанка, как и других банковских учреждений, могут сталкиваться с ситуациями, когда доступ к их счетам блокируют или ограничивают. Такая проблема может возникнуть по разным причинам и существенно усложнить повседневную жизнь.

Новини.LIVE рассказывают, при каких обстоятельствах ПриватБанк может заблокировать счет и как действовать в такой ситуации.

Читайте также:

Почему ПриватБанк может заблокировать карту

Государственный ПриватБанк, как и любые банковские учреждения, имеют право ограничивать доступ к счетам своих клиентов в некоторых случаях, объяснили специалисты юридической компании "Приходько и Партнеры". Среди основных причин следующие:

  1. Подозрение в мошенничестве или нелегальной деятельности
     если на счетах наблюдаются необычные транзакции, осуществляются переводы на крупные суммы без понятной цели, или операции, которые не имеют документального подтверждения.
  2. Решение суда или исполнительной службы
     это может происходить из-за имеющихся долгов (алименты, кредиты, штрафы и т.д.) или имущественных споров.
  3. Недостаточная идентификация клиента  если в банке отсутствуют документы, например, копия паспорта.
  4. Технические сбои  в некоторых случаях заблокировать карту могут из-за внутренних ошибок банка.

Чтобы узнать причину блокировки доступа к средствам, необходимо позвонить на горячую линию ПриватБанка или написать в чат-бот в приложении Приват24.

Как разблокировать карту

Это можно сделать несколькими способами  все зависит от причины блокировки. Если ПриватБанк ограничил доступ к счету из-за необходимости подтверждения личности или происхождения средств, нужно предоставить соответствующие документы (паспорт, справка о доходах, договоры или счета, которые могут служить доказательством законности транзакций).

В случае ареста карты из-за долгов по кредитам, необходимо подать в ПриватБанк заявление о частичном снятии ограничений, чтобы иметь возможность снимать до 13 400 грн в месяц. В дальнейшем целесообразно согласовать с кредитором график погашения долга и подписать мировое соглашение.

Если же карту заблокировали на основании решения суда, можно подать встречный иск об отмене исполнительной надписи.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке усовершенствовали сервисы мобильного приложения. В частности, клиенты могут благодаря улучшению электронных услуг получать выписки "в одно касание", а также стали доступными другие возможности.

Также узнавайте, как быстро увеличить доступный кредитный лимит на карте ПриватБанка.

ПриватБанк деньги банковские карты арест блокирование
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
