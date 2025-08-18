Блокировка карт ПриватБанка — кому грозит и как разблокировать

Карточка ПриватБанка в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты ПриватБанка, как и других банковских учреждений, могут сталкиваться с ситуациями, когда доступ к их счетам блокируют или ограничивают. Такая проблема может возникнуть по разным причинам и существенно усложнить повседневную жизнь.

Новини.LIVE рассказывают, при каких обстоятельствах ПриватБанк может заблокировать счет и как действовать в такой ситуации.

Почему ПриватБанк может заблокировать карту

Государственный ПриватБанк, как и любые банковские учреждения, имеют право ограничивать доступ к счетам своих клиентов в некоторых случаях, объяснили специалисты юридической компании "Приходько и Партнеры". Среди основных причин следующие:

Подозрение в мошенничестве или нелегальной деятельности

— если на счетах наблюдаются необычные транзакции, осуществляются переводы на крупные суммы без понятной цели, или операции, которые не имеют документального подтверждения. Решение суда или исполнительной службы

— это может происходить из-за имеющихся долгов (алименты, кредиты, штрафы и т.д.) или имущественных споров. Недостаточная идентификация клиента — если в банке отсутствуют документы, например, копия паспорта. Технические сбои — в некоторых случаях заблокировать карту могут из-за внутренних ошибок банка.

Чтобы узнать причину блокировки доступа к средствам, необходимо позвонить на горячую линию ПриватБанка или написать в чат-бот в приложении Приват24.

Как разблокировать карту

Это можно сделать несколькими способами — все зависит от причины блокировки. Если ПриватБанк ограничил доступ к счету из-за необходимости подтверждения личности или происхождения средств, нужно предоставить соответствующие документы (паспорт, справка о доходах, договоры или счета, которые могут служить доказательством законности транзакций).

В случае ареста карты из-за долгов по кредитам, необходимо подать в ПриватБанк заявление о частичном снятии ограничений, чтобы иметь возможность снимать до 13 400 грн в месяц. В дальнейшем целесообразно согласовать с кредитором график погашения долга и подписать мировое соглашение.

Если же карту заблокировали на основании решения суда, можно подать встречный иск об отмене исполнительной надписи.

