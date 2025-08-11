Відео
Кредитний ліміт на картці ПриватБанку — як збільшити суму

Кредитний ліміт на картці ПриватБанку — як збільшити суму

Ua ru
Дата публікації: 11 серпня 2025 07:01
Як підвищити кредитний ліміт у ПриватБанку — покрокова інструкція
Картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Багато клієнтів ПриватБанку користуються кредитними картками, однак не всі знають, як можна збільшити свій ліміт. Підвищення доступної суми можливе за дотримання певних умов, які враховує банк при ухваленні рішення.

Новини.LIVE розповідають, як швидко збільшити доступний кредитний ліміт на картці ПриватБанку. 

Читайте також:

Від чого залежить розмір кредитного ліміту

В банківській установі пояснили, що цей показник визначається індивідуально та залежить від багатьох чинників. Зокрема, розмір суми, якою клієнт зможе користуватися як кредитом, залежить від:

  • кредитної історії;
  • рівня доходів;
  • соціального статусу;
  • наявних кредитів у ПриватБанку чи інших установах.

Що вищий заробіток клієнта, тим на більший кредитний ліміт він може розраховувати. Проте велике значення має й стабільність доходів. Наприклад, якщо власник картки — студент та без постійного місця роботи, то у банку можуть виникати сумніви щодо його спроможності вносити вчасні платежі.

Як збільшити ліміт на кредитній картці ПриватБанку

Щоб підвищити доступну у межах кредитного ліміту суму, необхідно в інтернет-банкінгу чи мобільному застосунку Приват24 виконати такі дії:

  1. Зайти в меню управління кредитною карткою.
  2. Натисніть на посилання "Змінити" поруч з написом кредитний ліміт.
  3. Після переходу на сторінку окремого сервісу ввести свій фінансовий номер телефону (за яким зареєстрована кредитка). Після чого відбудеться повернення на сторінку входу в Приват24 для повторної авторизації.
  4. На сторінці, де відображено ваш поточний кредитний ліміт, рухаючи повзунок, встановити бажану суму.
  5. Вказати додаткові особисті дані, якщо їх запросить банк — це може бути сімейний статус, кількість дітей, наявність нерухомості, освіта та соціальний статус. 
  6. Заповнити всі поля та натиснути "Продовжити".

Якщо ПриватБанк задовольнить прохання про збільшення кредитного ліміту, то протягом доби надійде повідомлення, в якому буде зазначена нова доступна сума. У разі відмови банк також надішле відповідне сповіщення. Повторну заявку на підвищення кредитної лінії по картці можна подати лише через 30 днів.

Раніше ми пояснювали, як клієнтам ПриватБанку змінити фінансовий номер телефону, якщо попередній вже неактуальний.

Також дізнавайтеся, який сервіс у ПриватБанку стане платним.

ПриватБанк кредити банківські карти мікрокредити ліміти
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
