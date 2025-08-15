Відео
Головна Фінанси ПриватБанк за деякі перекази доплатить 5 тис. грн — деталі

ПриватБанк за деякі перекази доплатить 5 тис. грн — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 07:01
Бонуси у ПриватБанку — хто і як може отримати до 5 тис. грн
Приват24 на смартфоні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" можуть отримувати за міжнародні перекази з Visa бонуси до 5 тис. грн. Такою можливістю за дотримання певних умов можна буде скористатися майже до кінця вересня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінансової установи.

Читайте також:

Як отримувати до 5 тис. грн щомісяця від ПриватБанку

За інформацією фінустанови, нині триває розіграш кешбеків на відправлення та отримання міжнародних грошових переказів на суму від 500 грн (у гривневому еквіваленті) з карткою Visa від ПриватБанку.

Згідно з умовами, один учасник акції зможе на кожному з оголошених етапів розіграшу від банку отримувати до 5 тис. грн. В акції можуть брати участь абсолютно всі види термінових переказів і міжнародних платежів, відправлені чи отримані через ПриватБанк.

ПриватБанк
Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Які передбачені винагороди та як стати учасником акції

Як зазначають у пресслужбі фінустанови, один учасник акції матиме право під час кожної хвилі розіграшу на такий кешбек:

  • по 500 грн для 1 тис. клієнтів (по 250 переможців кожного місяця).
  • по 5 тис. грн для 100 клієнтів (по 25 переможців кожного місяця).

Долучитися до розіграшу можуть клієнти віком від 18 років, у яких є ідентифікаційний код та активна карта Visa від ПриватБанку.

Для того, щоб стати учасником акції, потрібно:

  • зареєструватися в акції або сторінці сайту, у мобільному застосунку Приват24, або через лист на е-пошті;
  • отримати/надіслати міжнародний переказ із карткою Visa від ПриватБанку від 500 грн (вказаний гривневий еквівалент).

Вже частина учасників отримала перші кешбеки. Ще кілька етапів розіграшу очікуються до 27 вересня включно.

Раніше ми писали про оновлення послуги Конверт, що є особистим рахунком у Приват24. Тепер банк почне нараховувати дохід у розмірі 5% річних за деяких умов.  

Також ми розповідали, що клієнтам ПриватБанку пенсійного віку скорочують розмір кредитного ліміту на картці. Розмір визначається автоматизованою системою, що оцінює рівень платоспроможності громадян. 

ПриватБанк гроші банки грошові перекази банківські рахунки
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
