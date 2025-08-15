Бонуси у ПриватБанку — хто і як може отримати до 5 тис. грн

Приват24 на смартфоні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" можуть отримувати за міжнародні перекази з Visa бонуси до 5 тис. грн. Такою можливістю за дотримання певних умов можна буде скористатися майже до кінця вересня 2025 року.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби фінансової установи.

Як отримувати до 5 тис. грн щомісяця від ПриватБанку

За інформацією фінустанови, нині триває розіграш кешбеків на відправлення та отримання міжнародних грошових переказів на суму від 500 грн (у гривневому еквіваленті) з карткою Visa від ПриватБанку.

Згідно з умовами, один учасник акції зможе на кожному з оголошених етапів розіграшу від банку отримувати до 5 тис. грн. В акції можуть брати участь абсолютно всі види термінових переказів і міжнародних платежів, відправлені чи отримані через ПриватБанк.

Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Які передбачені винагороди та як стати учасником акції

Як зазначають у пресслужбі фінустанови, один учасник акції матиме право під час кожної хвилі розіграшу на такий кешбек:

по 500 грн для 1 тис. клієнтів (по 250 переможців кожного місяця).

по 5 тис. грн для 100 клієнтів (по 25 переможців кожного місяця).

Долучитися до розіграшу можуть клієнти віком від 18 років, у яких є ідентифікаційний код та активна карта Visa від ПриватБанку.

Для того, щоб стати учасником акції, потрібно:

зареєструватися в акції або сторінці сайту, у мобільному застосунку Приват24, або через лист на е-пошті;

отримати/надіслати міжнародний переказ із карткою Visa від ПриватБанку від 500 грн (вказаний гривневий еквівалент).

Вже частина учасників отримала перші кешбеки. Ще кілька етапів розіграшу очікуються до 27 вересня включно.

