Блокування карток ПриватБанку — кому загрожує та як розблокувати

Картка ПриватБанку в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнти ПриватБанку, як і інших банківських установ, можуть стикатися з ситуаціями, коли доступ до їхніх рахунків блокують або обмежують. Така проблема може виникнути з різних причин й суттєво ускладнити повсякденне життя.

Новини.LIVE розповідають, за яких обставин ПриватБанк може заблокувати рахунок та як діяти в такій ситуації.

Чому ПриватБанк може заблокувати картку

Державний ПриватБанк, як і будь-які банківські установи, мають право обмежувати доступ до рахунків своїх клієнтів у деяких випадках, пояснили фахівці юридичної компанії "Приходько та Партнери". Серед основних причин такі:

Підозра у шахрайстві або нелегальній діяльності — якщо на рахунках спостерігаються незвичні транзакції, здійснюються перекази на великі суми без зрозумілої мети, або операції, які не мають документального підтвердження. Рішення суду чи виконавчої служби — це може відбуватися через наявні борги (аліменти, кредити, штрафи тощо) або майнові спори. Недостатня ідентифікація клієнта — якщо в банку відсутні документи, наприклад, копія паспорта. Технічні збої — у деяких випадках заблокувати картку можуть через внутрішні помилки банку.

Щоб дізнатися причину блокування доступу до коштів, необхідно зателефонувати на гарячу лінію ПриватБанку або написати в чат-бот у застосунку Приват24.

Як розблокувати картку

Це можна зробити декількома способами — все залежить від причини блокування. Якщо ПриватБанк обмежив доступ до рахунку через необхідність підтвердження особи або походження коштів, треба надати відповідні документи (паспорт, довідка про доходи, договори або рахунки, які можуть слугувати доказом законності транзакцій).

У разі арешту карти через борги за кредитами, необхідно подати до ПриватБанку заяву про часткове зняття обмежень, щоб мати змогу знімати до 13 400 грн на місяць. Надалі доцільно узгодити з кредитором графік погашення боргу й підписати мирову угоду.

Якщо ж картку заблокували на підставі рішення суду, можна подати зустрічний позов про скасування виконавчого напису.

