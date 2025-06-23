ПриватБанк заблокировал валюту на карте — почему суд поддержал решение банка

Девушка и мужчина проходят мимо отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Некоторые украинцы, несмотря на то, что Россия при поддержке Беларуси продолжает полномасштабную войну против Украины, продолжают поддерживать связи со знакомыми с этих стран. Так, недавно клиентка ПриватБанка пыталась получить 10 тыс. евро от гражданина Беларуси, но банк заблокировал эту операцию.

Об этом говорится на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

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Что известно

Отмечается, что денежный перевод осуществлялся через международную межбанковскую систему SWIFT из банка Revolut Bank UAB. Сама транзакция в 10 тыс. евро состоялась, но ПриватБанк решил не зачислять эти деньги на счет гражданки Украины.

Женщина решила вернуть свои деньги через суд, поскольку 10 тыс. евро — это долг, который ей вернул гражданин Беларуси. При этом мужчина даже предоставлял документы, которыми пытался подтвердить, что он является резидентом Португалии. Но оказалось, что срок действия его разрешения на постоянное проживание в Португалии завершился еще в феврале 2024 года.

В итоге, Новобаварский районный суд в Харькове 7 мая 2025 года отказался удовлетворять иск украинки. То есть судья не отменил решение ПриватБанка о блокировании денег, которые украинка должна была получить от белоруса.

О чем еще стоит знать

Когда Россия начала против нашей страны полномасштабную войну, любые денежные операции с российским и белорусским рублем оказались под запретом после решения Национального банка Украины.

Но в ноябре 2023-го украинский парламент поддержал исключение для одноразового безналичного обмена валют. Обменивать деньги украинцам разрешалось до 31 декабря 2024 года.

Напомним, что украинцам могут задерживать выплату пенсий. В ПриватБанке назвали причины.

Также мы рассказывали, что ПриватБанк сделает платной одну из своих услуг. Это произойдет в 2026 году.