ПриватБанк заблокував валюту на картці — чому суд підтримав рішення банку

Дівчина і чоловік проходять повз відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Деякі українці, попри те, що Росія за підтримки Білорусі продовжує повномасштабну війну проти України, продовжують підтримувати зв'язки зі знайомими на території країни-агресорки. Так, нещодавно клієнтка ПриватБанку намагалася отримати 10 тис. євро від громадянина Білорусі, але банк заблокував цю операцію.

Про це йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Що відомо

Зазначається, що грошовий переказ здійснювався через міжнародну міжбанківську систему SWIFT з банку Revolut Bank UAB. Сама транзакція у 10 тис. євро відбулася, але ПриватБанк вирішив не зараховувати ці гроші на рахунок громадянки України.

Жінка вирішила повернути свої гроші через суд, оскільки 10 тис. євро — це борг, який їй повернув громадянин Білорусі. При цьому чоловік навіть надавав документи, якими намагався підтвердити, що він є резидентом Португалії. Та виявилося, що термін дії посвідки платника на постійне проживання в Португалії завершився ще у лютому 2024 року.

У підсумку, Новобаварський районний суд у Харкові 7 травня 2025 року відмовився задовольняти позов українки. Тобто суддя не скасував рішення ПриватБанку про блокування грошей, які українка мала отримати від білоруса.

Про що ще варто знати

Коли Росія розпочала проти нашої країни повномасштабну війну, будь-які грошові операції з російським та білоруським рублем опинилися під забороною після рішення Національного банку України.

Але у листопаді 2023-го український парламент підтримав виняток для одноразового безготівкового обміну валют. Обмінювати гроші українцям дозволялося до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо, що українцям можуть затримувати виплату пенсій. У ПриватБанку назвали причини.

Також ми розповідали, що ПриватБанк зробить платною одну зі своїх послуг. Це станеться у 2026 році.