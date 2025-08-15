Бонусы в ПриватБанке — кто и как может получить до 5 тыс. грн

Приват24 на смартфоне. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут получать за международные переводы с Visa бонусы до 5 тыс. грн. Такой возможностью при соблюдении определенных условий можно будет воспользоваться почти до конца сентября 2025 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы финансового учреждения.

Как получать до 5 тыс. грн ежемесячно от ПриватБанка

По информации финучреждения, сейчас продолжается розыгрыш кэшбэков на отправку и получение международных денежных переводов на сумму от 500 грн (в гривневом эквиваленте) с картой Visa от ПриватБанка.

Согласно условиям, один участник акции сможет на каждом из объявленных этапов розыгрыша от банка получать до 5 тыс. грн. В акции могут участвовать абсолютно все виды срочных переводов и международных платежей, отправленные или полученные через ПриватБанк.

Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Какие предусмотрены вознаграждения и как стать участником акции

Как отмечают в пресс-службе финучреждения, один участник акции будет иметь право во время каждой волны розыгрыша на такой кэшбэк:

по 500 грн для 1 тыс. клиентов (по 250 победителей каждый месяц).

по 5 тыс. грн для 100 клиентов (по 25 победителей каждый месяц).

Приобщиться к розыгрышу могут клиенты в возрасте от 18 лет, у которых есть идентификационный код и активная карта Visa от ПриватБанка.

Для того, чтобы стать участником акции, нужно:

зарегистрироваться в акции или странице сайта, в мобильном приложении Приват24, или через письмо на е-почте;

получить/отправить международный перевод с картой Visa от ПриватБанка от 500 грн (указан гривневый эквивалент).

Уже часть участников получила первые кэшбэки. Еще несколько этапов розыгрыша ожидаются до 27 сентября включительно.

