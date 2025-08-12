Кредитний ліміт у ПриватБанку — чому загрожує скорочення пенсіонерам

Жінка пенсійного віку. Фото: Freepik

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" розповідають про суттєве скорочення розміру доступного кредитного ліміту на картці. Зокрема, в одному з випадків це сталося автоматично, тільки-но громадянину виповнилося 70 років.

Про це йдеться у зверненні до представників банку у соцмережі Facebook.

Детальніше про скорочення пенсіонерам кредитного ліміту у ПриватБанку

Як розповіла одна з клієнток, вона багато років обслуговується у цьому банку. Ліміт на кредитній карті останнім часом становив 35 тис. грн, однак, коли жінці виповнилося 70 років, банк автоматично у кілька разів скоротив рівень доступного ліміту.

"Банк позбавляє людей кредитного ліміту, мотивуючи віковим обмеженням. Користуюся банком з дня його створення — був ліміт на кредитці 35 000 грн — виповнилося 70 років, і вони, ні на що не дивлячись, зменшили ліміт до 4200 грн... 26 червня я могла користуватися цим лімітом, а вже 27 червня — вікові обмеження", — йдеться у зверненні.

Чому можливі обмеження кредитного ліміту у ПриватБанку

За інформацією банку, рішення щодо кредитного ліміту ухвалюють, зважаючи на низку показників. Він підлягає регулярному перегляду.

Кредитний ліміт передбачений індивідуально для кожного клієнта. На його розмір впливає багато різних факторів. Про будь-які зміни з цього приводу клієнтам надсилають сповіщення.

Розмір ліміту визначає автоматизовна система. Вона здійснює моніторинг та встановлює рівень платоспроможності та надійності клієнтів. На результат аналізу впливають:

кредити клієнтів в інших фінустановах;

неоплачені платежі та виникнення заборгованості;

право на заробітну плату;

активність використання карти.

Кредитний ліміт підлягає підвищенню у разі:

"чистої" кредитної історії клієнта;

достатнього рівня доходів: вищі прибутки дають шанс на збільшення ліміту;

зміна соцстатусу, зокрема, обмеження стосуються студентів, які не мають роботи;

погашення кредитів, відкритих в інших банках.

Раніше ми писали, що ПриватБанк оновив тарифи на частину переказів. Йдеться про перерахування коштів із закордонних карт на приватбанківські карти через онлайн-банкінг Приват24.

Також ми розповідали, що у ПриватБанку ще кілька місяців діятиме безплатно послуга з доставки карт в Україні та за кордон. З 2026-го введуть фіксовану комісію по областях та диференційовану — за кордон.