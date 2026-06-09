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Главная Финансы Конверты ПриватБанка: за что банк взимает комиссию

Конверты ПриватБанка: за что банк взимает комиссию

Ua ru
Дата публикации 9 июня 2026 08:44
ПриватБанк и функция "Конверты": какую комиссию придется оплатить за перевод средств
Приложение Приват24 на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Некоторые клиенты государственного ПриватБанка с удивлением узнали о том, что финансовое учреждение взимает комиссию за перевод средств по услуге "Конверт". Функцию создавали, среди прочего, для того, чтобы накапливать средства. Поэтому людям не нравится, что за пользование услугой с них могут взимать дополнительные деньги.

Об этом сообщается на странице ПриватБанка в социальной сети Facebook, передает Новини.LIVE.

Подробнее о комиссии в ПриватБанке

Так, в одном из комментариев клиентка финучреждения написала, что заплатила 10 гривен за то, что переводила деньги с "конверта" на свою зарплатную карту.

"То есть я с заработной карты положила в конверт деньги и заплатила 10 гривен, чтобы вернуть свою зарплату на зарплатную карту", — написала она.

Женщина считает эту комиссию несправедливой и убеждена, что со стороны банка взыскания выглядят как "мошеннические действия".

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Что надо знать о комиссии за перевод денег с "Конвертов"

Если пополнять "Конверты" в Приват24 собственными средствами можно без комиссии, то за вывод денег уже придется доплачивать. Эта услуга, как указывается на сайте ПриватБанка, предоставляется на стандартных условиях:

  • если переводить деньги с "Конверта" на карту "Универсальная"/"Универсальная Gold" — комиссия отсутствует;
  • на "Карту для выплат" владельца — взимается комиссия 0,5%.

Последнее условие актуально, если переведенная сумма превышает объем изначально внесенных на "Конверт" собственных средств.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что покупка валюты через Приват24 доступна не всем клиентам. Во-первых, для этих операций банк установил лимит — 50 000 гривен в месяц. А во-вторых - если срок действия карты уже закончился, купить валюту онлайн не получится.

Также Новини.LIVE писали, что для украинцев, которые получают пенсию через ПриватБанк, устанавливают новые тарифы. Так, с 1 июня в банке не действуют льготные условия на операции по международным переводам. Известно, какой отныне будет комиссия.

ПриватБанк денежные переводы комисия
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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