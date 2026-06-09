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Головна Фінанси Конверти ПриватБанку: за що банк стягує комісію

Конверти ПриватБанку: за що банк стягує комісію

Ua ru
Дата публікації: 9 червня 2026 08:44
ПриватБанк і функція "Конверти": яку комісію доведеться сплатити за переказ коштів
Додаток Приват24 на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Деякі клієнти державного ПриватБанку з подивом дізналися про те, що фінансова установа стягує комісію за переказ коштів за послугою "Конверт". Функцію створювали, серед іншого, для того, щоб накопичувати кошти. Тож людям не подобається, що за користування послугою з них можуть стягувати додаткові гроші. 

Про це повідомляється на сторінці ПриватБанку у соціальній мережі Facebook, передає Новини.LIVE.

Детальніше про комісію у ПриватБанку

Так, в одному із коментарів клієнтка фінустанови написала, що заплатила 10 гривень за те, що переказувала гроші з "конверту" на свою зарплатну картку. 

"Тобто я з заробітної картки поклала в конверт гроші і заплатила 10 гривень, щоб повернути свою зарплату на зарплатну картку", — написала вона. 

Жінка вважає цю комісію несправедливою і переконана, що з боку банку стягнення виглядають як "шахрайські дії.

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Що треба знати про комісії за переказ грошей з "Конвертів"

Якщо поповнювати "Конверти" у Приват24 власними коштами можна без комісії, то за виведення грошей вже доведеться доплачувати. Ця послуга, як вказується на сайті ПриватБанку, надається на стандартних умовах:

  • якщо переказувати гроші з "Конверта" на картку "Універсальна"/"Універсальна Gold" — комісія відсутня;
  • на "Картку для виплат" власника — стягується комісія 0,5%.

Остання умова актуальна, якщо переказана сума перевищує обсяг спочатку внесених на "Конверт" власних коштів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, шо купівля валюти через Приват24 доступна не усім клієнтам. По-перше, для цих операцій банк встановив ліміт — 50 000 гривень на місяць. А по-друге — якщо термін дії картки вже закінчився, купити валюту онлайн не вийде. 

Також Новини.LIVE писали, що для українців, які отримують пенсію через ПриватБанк, встановлюють нові тарифи. Так, з 1 червня в банку не діють пільгові умови на операції з міжнародних переказів. Відомо, якою відтепер буде комісія.

ПриватБанк грошові перекази комісія
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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