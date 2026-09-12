ПриватБанк гарантирует 10% скидку на дорогостоящие услуги: как получить

Банковская карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

До 30 ноября 2026 года государственный "ПриватБанк" будет предоставлять скидки на элитные услуги владельцам двух видов банковских карт международной платежной системы Mastercard. Согласно правилам акционной программы, чтобы получить финансовую выгоду от учреждения, необходимо выполнить несколько условий.

О том, при каких условиях можно получить скидку от банка, рассказывает издание Новини.LIVE.

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Кому и на какие услуги ПриватБанк гарантирует скидки

Согласно официальным условиям программы, на дополнительные преференции от государственного финансового учреждения смогут рассчитывать клиенты, имеющие карты Mastercard Black Edition и World Elite.

Воспользоваться скидками можно будет на проживание в отеле "Буковель", родельбан Speed Fun, билеты в "Гуцул Ленд", аквапарк, а также на парковку от двух часов на парковочных площадках в Буковеле.

"Осенние скидки в Буковеле с 7 сентября 2026 по 30 ноября 2026 года. Для владельцев карт Mastercard Black Edition и World Elite", — говорится в сообщении пресс-службы банка.

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В рамках программы банк обещает следующие скидки на эксклюзивные предложения в Буковеле для владельцев двух видов премиальных карт высокого уровня от международной платежной системы Mastercard:

10% — на проживание в отеле «Буковель» при оплате на Bukovel;

10% — на родельбан Speed Fun;

10% — на билеты в "Гуцул Ленд";

10% — на аквапарк при оплате на сайте bukovel24.com;

30 грн — на парковку на парковочных площадках в Буковеле (от двух часов).

Предложения доступны по адресу: Ивано-Франковская область, с. Поляница, ТК "Буковель".

Как воспользоваться акционным предложением от ПриватБанка

По данным финучреждения, предоставление соответствующих бонусов владельцам премиальных карт предусматривается при выполнении нескольких условий.

Для получения поощрения при оплате проживания в отеле "Буковель" и посещении аквапарка "Мавка" клиенты должны выполнить следующие шаги:

иметь или оформить карту, активировать ее;

добавить карту в личном кабинете на портале Tranzzo или выбрать карту, добавленную ранее;

оплатить проживание в отеле «Буковель» на сумму до 20 000 грн или посещение аквапарка "Мавка" с помощью карты на сайте bukovel24.com.

Чтобы получить поощрение при оплате входного билета в родельбан Speed Fun и этнопарк "Гуцул Ленд", необходимо:

иметь открытую карту/оформить и активировать;

оплатить ею входной билет через сервис iPay с помощью платежного терминала АО "Ощадбанк" в месте проведения акции.

Для получения поощрения при оплате парковки клиенты должны:

иметь или оформить карту;

оплатить пластиковой картой услуги парковки продолжительностью два часа или более в соответствующем паркомате или через терминал в кассе на парковке в соответствующей локации.

В банке отметили, что каждый участник не ограничен в количестве транзакций, совершенных в рамках соответствующего предложения в течение срока действия акции.

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