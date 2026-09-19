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Главная Финансы Клиенты ПриватБанка могут получить 100% кэшбэк: условия

Клиенты ПриватБанка могут получить 100% кэшбэк: условия

Ua ru
19 сентября 2026 07:01
ПриватБанк вернет 100% кэшбэк за расчеты: какие карты для этого нужны
Мобильное приложение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

Осенью 2026 года клиенты государственного финансового учреждения "ПриватБанк" смогут получить 100% кэшбэк при оплате ряда услуг. Важным условием является использование для оплаты онлайн-сервисов банка и расчеты картой международной платежной системы Mastercard.

О том, кто может получить кэшбэк от банка, рассказывают Новини.LIVE.

Условия возврата 100% кэшбэка на карты ПриватБанка

Согласно правилам, банк вернет клиентам деньги за оплату через мобильное приложение и веб-банкинг "Приват24".

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Принять участие в программе могут только совершеннолетние клиенты, у которых уже есть налоговый номер и карта Mastercard, выпущенная ПриватБанком.

Согласно условиям, при совершении семи платежей у участников появится шанс получить кэшбэк до 100% за соответствующую операцию. Максимальная сумма кэшбэка за каждый этап — 5 000 грн.

"Каждые 7 платежей — это новый шанс на выигрыш. Ежемесячно возвращаем средства 100 клиентам... За весь период проведения акции определим 300 победителей", — говорится в информации банка.

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Как принять участие в розыгрыше кэшбэка от банка

Для того чтобы каждый седьмой платеж начал учитываться в списке участников, требуется предварительная регистрация.

Пройти ее необходимо на портале ПриватБанка через финансовый номер телефона.

После этого нужно совершить платежи (в том числе автоплатежи) за следующие услуги через ПриватБанк:

  1. Оплата договорных коммунальных счетов через приложение/веб-версию;
  2. Автоплатежи за жилищно-коммунальные услуги/телекоммуникации;
  3. Оплата договорных телекоммуникационных платежей (интернет/ТВ).

После совершения семи платежей клиент будет добавлен в список участников, и в течение 10 рабочих дней после завершения этапа акции будет определен победитель. Отбор будет происходить случайным образом посредством компьютерной выборки.

Также в рамках каждого этапа будут определены еще 20 дополнительных получателей, которые получат право на выплаты, если будет невозможно отправить кэшбэк победителю. Уведомление о выигрыше должно поступить в мобильное приложение "Приват24".

Нюансы акционной программы ПриватБанка

Действие программы распространяется на всю Украину, кроме оккупированных территорий.

Кэшбэк будет считаться дополнительным доходом, а потому может повлиять на право получения жилищной субсидии, государственной помощи, льгот, если для этого учитывается общий доход семьи.

Программа продлится до 15 октября 2026 года.  

В банке пояснили, что целью проведения акции является популяризация безналичных платежей в стране и повышение осведомленности участников акции об услугах, предоставляемых ПриватБанком совместно с компанией Mastercard.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что осенью в ПриватБанке вернули стандартную комиссию за международные переводы на карты Mastercard через приложение "Приват24". Банк несколько раз продлевал действие льготных тарифов, однако теперь клиенты начали платить больше.

Еще Новини.LIVE писали о том, что до середины ноября у клиентов ПриватБанка есть возможность пользоваться сервисом "Разделить оплату" в сети книжных магазинов "Сенс". Речь идет о возможности разделить сумму в чеке за услуги и товары между друзьями. Такая услуга доступна в "Приват24". Для этого нужно открыть информацию о транзакции в приложении и добавить из телефонной книги того, с кем нужно разделить оплату. После этого система отправит запросы на возврат части суммы.

ПриватБанк деньги банки банковские карты банковские счета
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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