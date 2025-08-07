ПриватБанк предупредил клиентов, что одна из услуг станет платной

Отделение ПриватБанка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" еще несколько месяцев имеют возможность бесплатно заказывать услугу по доставке карт в Украине и за границу. Однако с 2026 года правила изменятся, ведь на соответствующий сервис установят фиксированную комиссию внутри страны и дифференцированную — за международную доставку.

Какой размер комиссии будет взимать ПриватБанк за доставку карт

По данным банка, услуга по доставке физических платежных карт с января 2026 года будет стоить 80 грн вместе с НДС. Речь идет как о заказе доставке новых, так и о перевыпущенных. Тариф будет фиксированный, независимо от того, в какой регион страны необходимо выполнить заказ клиентов.

В то же время на сервис по международной доставке банк введет дифференцированную стоимость. Она станет известна уже с нового года. Тариф на доставку карт клиентам для каждой страны ожидается свой.

Таким образом, граждане могут осуществлять заказ соответствующей услуги бесплатно на все шесть типов карт до конца этого года.

Тарифы. Источник: ПриватБанк

Правила оформления и сроки доставки карт

Сервис по бесплатной доставке карт ПриватБанка охватывает всю территорию Украины (кроме оккупированных районов и АР Крым, а также 48 государств.

Клиенты могут заказывать доставку в случае:

необходимости перевыпуска старой карты;

получения физической карты на основе открытия цифровой в "Приват24".

Сделать оформление новой карты или перевыпустить действующую можно по следующей инструкции в приложении:

в меню "Все карты" выбрать необходимую карту для перевыпуска;

зайти в настройки банковской карты;

выбрать раздел "Заказать карту";

нажать пункт "Заказ доставки".

Срок доставки по Украине составляет один день в почтовые отделения, а за границу через "Новую почту" — одну-две недели, через "Укрпочту" — от одной недели до одного месяца.

