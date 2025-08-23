Видео
ПриватБанк выплатит клиентам за некоторые переводы 250 грн

Дата публикации 23 августа 2025 07:01
ПриватБанк начисляет за некоторые операции от 250 грн — что нужно знать
Банковская карта ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "ПриватБанка" могут получить финансовое вознаграждение за некоторые операции до 22 сентября 2025 года. Речь идет об участии в программе лояльности, предусматривающей предоставление кэшбэка за переводы средств по номеру телефона.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Читайте также:

Подробнее о подарках за переводы по номеру телефона в ПриватБанке

Как отмечают в финучреждении, в рамках действия программы лояльности каждый осуществленный денежный перевод через приложение "Приват24" по номеру телефона на карту Visa от 250 грн даст шанс получить вознаграждение от 250 до 2,5 тыс. грн, а также клиенты могут стать владельцами одного из гаджетов Samsung.

Предусмотрены следующие вознаграждения:

  • 250 грн для 1500 клиентов (375 человек ежемесячно);
  • 2,5 тыс. грн для 100 клиентов (25 человек ежемесячно);
  • смартфон Samsung Galaxy S25 (12/256GB Silver Shadow) для восьми клиентов (два человека ежемесячно);
  • наушники Galaxy Buds 3 Pro для четырех клиентов (один человек ежемесячно).

"Один участник акции может на каждом этапе получать кэшбэк от 250 до 2500 грн, но смартфон и наушники можно выиграть только один раз за весь период акции", — объясняют в банке.

ПриватБанк
Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Как клиентам принять участие в программе

Для того, чтобы стать участником акции и иметь шанс на победу, необходимо сделать несколько шагов. Регистрация не предусмотрена. Каждый перевод по номеру телефона автоматически примет участие в розыгрыше кэшбэка и подарков. А именно необходимо:

  • осуществить активацию услуги пополнения карты по номеру телефона "Приват24", если не сделано до этого;
  • отправить или получить перевод по номеру телефона с картой Visa от 250 грн в приложении.

Среди преимуществ услуги для перевода с помощью номера телефона является то, что отправлять деньги можно, выбрав нужный контакт из телефонной книги. Однако важно, чтобы получатель привязал номер телефона к номеру карты.

Для того, чтобы отправить средства, зная только номер телефона, нужно:

  • внести номер телефона получателя в свои контакты;
  • открыть приложение "Приват24";
  • осуществить перевод средств по номеру телефона.

Ранее мы писали, что в ПриватБанке объяснили, как гарантировать безопасность финансовому номеру телефона. Снизить риски мошенничества важно, ведь к нему привязаны все операции (коды, пароли, оповещения).

Также мы рассказывали, что граждане могут присоединиться к программе "Пакет школьника" через ПриватБанк. Финучреждение обещает при определенных условиях предоставление +3% кэшбэка.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
