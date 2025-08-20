Програма Пакунок школяра у Приват24 — які бонуси обіцяють клієнтам

Людина тримає карту та телефон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" пропонує громадянам долучитися до урядової програми "Пакунок школяра", що стартувала в Україні перед навчальним роком, на особливих умовах. В її рамках родини з дітьми, які підуть до першого класу, зможуть отримати грошову допомогу.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови у Facebook.

Реклама

Читайте також:

Що треба знати про програму "Пакунок школяра"

Як зазначається, ПриватБанк долучився до програми "Пакунок школяра", покликаної допомогти зібрати першокласника до школи за рахунок надання одноразової допомоги у 5 тис. грн.

Надані кошти дозволяється витратити безготівково на найнеобхідніші речі для майбутнього школяра. А саме: на шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття. Термін використання наданих коштів — не більш ніж 180 днів.

При цьому ПриватБанк та Mastercard пропонують оформлення допомоги на особливих умовах. Йдеться про нарахування +3% кешбеку в разі активації пропозиції в програмі лояльності "Привіт" у "Приват24".

Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Як підключити програму у "Приват24"

Для того, щоб отримати кошти за програмою "Пакунок школяра", необхідно зробити кілька кроків. А саме:

відкрити "Дія.Картку" Mastercard від ПриватБанку у застосунку "Приват24";

підключити до неї програму "Пакунок школяра";

далі зайти у застосунок "Дія";

натиснути "Сервіси";

обрати пункт "Допомога від держави";

натиснути "Пакунок школяра";

пройти перевірку на відповідність вимогам програми;

обрати "Дія.Картку Mastercard" від ПриватБанку.

Після цього слід очікувати на надходження виплати за відповідною програмою.

Раніше ми писали, що у ПриватБанку розширили можливості у питанні здійснення переказів. Зокрема, українці, які перебувають в Канаді, зможуть перераховувати кошти рідним оперативніше.

Також ми розповідали, що ПриватБанк буде нараховувати по 5% річних на всі Конверти, якщо сума стартуватиме від 3 тис. грн. Йдеться про послугу, що дозволяє накопичувати гроші та оплачувати покупки.