Головна Фінанси ПриватБанк надасть бонуси за Пакунок школяра — деталі

ПриватБанк надасть бонуси за Пакунок школяра — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 серпня 2025 07:01
Програма Пакунок школяра у Приват24 — які бонуси обіцяють клієнтам
Людина тримає карту та телефон. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" пропонує громадянам долучитися до урядової програми "Пакунок школяра", що стартувала в Україні перед навчальним роком, на особливих умовах. В її рамках родини з дітьми, які підуть до першого класу, зможуть отримати грошову допомогу.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови у Facebook.

Читайте також:

Що треба знати про програму "Пакунок школяра" 

Як зазначається, ПриватБанк долучився до програми "Пакунок школяра", покликаної допомогти зібрати першокласника до школи за рахунок надання одноразової допомоги у 5 тис. грн.

Надані кошти дозволяється витратити безготівково на найнеобхідніші речі для майбутнього школяра. А саме: на шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття. Термін використання наданих коштів — не більш ніж 180 днів.

При цьому ПриватБанк та Mastercard пропонують оформлення допомоги на особливих умовах. Йдеться про нарахування +3% кешбеку в разі активації пропозиції в програмі лояльності "Привіт" у "Приват24".

ПриватБанк
Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Як підключити програму у "Приват24"

Для того, щоб отримати кошти за програмою "Пакунок школяра", необхідно зробити кілька кроків. А саме: 

  • відкрити "Дія.Картку" Mastercard від ПриватБанку у застосунку "Приват24";
  • підключити до неї програму "Пакунок школяра";
  • далі зайти у застосунок "Дія";
  • натиснути "Сервіси";
  • обрати пункт "Допомога від держави";
  • натиснути "Пакунок школяра";
  • пройти перевірку на відповідність вимогам програми;
  • обрати "Дія.Картку Mastercard" від ПриватБанку.

Після цього слід очікувати на надходження виплати за відповідною програмою.

Раніше ми писали, що у ПриватБанку розширили можливості у питанні здійснення переказів. Зокрема, українці, які перебувають в Канаді, зможуть перераховувати кошти рідним оперативніше. 

Також ми розповідали, що ПриватБанк буде нараховувати по 5% річних на всі Конверти, якщо сума стартуватиме від 3 тис. грн. Йдеться про послугу, що дозволяє накопичувати гроші та оплачувати покупки. 

виплати ПриватБанк гроші банки допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
