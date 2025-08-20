Програма Пакунок школяра у Приват24 — які бонуси обіцяють клієнтам

ПриватБанк надасть бонуси за Пакунок школяра — деталі
Державний "ПриватБанк" пропонує громадянам долучитися до урядової програми "Пакунок школяра", що стартувала в Україні перед навчальним роком, на особливих умовах. В її рамках родини з дітьми, які підуть до першого класу, зможуть отримати грошову допомогу.
Про це повідомляє пресслужба фінустанови у Facebook.
Що треба знати про програму "Пакунок школяра"
Як зазначається, ПриватБанк долучився до програми "Пакунок школяра", покликаної допомогти зібрати першокласника до школи за рахунок надання одноразової допомоги у 5 тис. грн.
Надані кошти дозволяється витратити безготівково на найнеобхідніші речі для майбутнього школяра. А саме: на шкільне приладдя, дитячий одяг та взуття. Термін використання наданих коштів — не більш ніж 180 днів.
При цьому ПриватБанк та Mastercard пропонують оформлення допомоги на особливих умовах. Йдеться про нарахування +3% кешбеку в разі активації пропозиції в програмі лояльності "Привіт" у "Приват24".
Як підключити програму у "Приват24"
Для того, щоб отримати кошти за програмою "Пакунок школяра", необхідно зробити кілька кроків. А саме:
- відкрити "Дія.Картку" Mastercard від ПриватБанку у застосунку "Приват24";
- підключити до неї програму "Пакунок школяра";
- далі зайти у застосунок "Дія";
- натиснути "Сервіси";
- обрати пункт "Допомога від держави";
- натиснути "Пакунок школяра";
- пройти перевірку на відповідність вимогам програми;
- обрати "Дія.Картку Mastercard" від ПриватБанку.
Після цього слід очікувати на надходження виплати за відповідною програмою.
