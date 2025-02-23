Кредиты в ПриваБанке — какие проблемы возникли у пенсионерки

Отделение ПриватБанка в одном из украинских городов. Фото: УНИАН

Украинцы, как правило, решаются оформить кредит, чтобы исправить свое финансовое положение. Хотя большинство людей опасаются брать займ в банке или МФО иногда случается так, что кредит на человека оформляют без его ведома. Такая ситуация недавно произошла с пенсионеркой, которая является клиенткой государственного "ПриватБанка".

Соответствующее сообщение появилось на портале "Минфин", где граждане жалуются на работу финансовых учреждений.

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Пенсионерка оказались в долгах, хотя не пользовалась кредиткой "Привата"

Как рассказал украинец, недавно его родственница, которая является ВПЛ и пенсионеркой, заметила странные операции на своей кредитной карте от "ПриватБанка". Мужчина утверждает, что женщина вообще не пользовалась кредиткой со дня, когда ее получила.

"В результате банк, на основании непонятных транзакций на карте, пытается "выбить" из нее долг", — написал он.

Клиентка обратилась в онлайн-поддержку банка, после чего началось расследование. В "Привате" предупредили, что этот процесс продлится более 45 дней.

"Но звонки из банка продолжаются. Пенсионерке предлагают погасить загадочный долг до завершения расследования, потратив собственные средства", — говорится в сообщении.

О чем еще стоит знать

Некоторым украинцам стало невозможно оплачивать коммунальные счета через "Приват 24", поскольку их улица получила новое название в рамках декоммунизации. Зато в приложении сохраняются старые названия.

Например, у одного из клиентов в начале года исчез шаблон оплаты за газ от НАК "Нафтогаз Украины". Мужчина пытался добавить, однако появлялось только старое название улицы. Тогда как по "старому" адресу в приложении не высвечивался учетный счет, а переключив на поиск по номеру учета — в подробностях был указан новый адрес.

Недавно мы рассказывали, что у клиентов "Ощадбанка" могут возникать проблемы с SWIFT-платежами. По словам одного из предприниматели, банк всячески усложняет работу бизнеса.

Также мы писали, что клиенты "ПриватБанка" иногда могут не получить новую карту. Вместо этого банк предлагает пролонгировать действие старого счета.