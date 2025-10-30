Видео
Комиссия за пополнение счета — как не переплачивать в ПриватБанке

Дата публикации 30 октября 2025 07:01
обновлено: 15:35
В ПриватБанке рассказали, как не переплачивать при пополнении счета
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE

В государственном финучреждении "ПриватБанк" рассказали, какие предусмотрены тарифы на пополнение счета через доступные варианты. Клиентам назвали наиболее бюджетные способы осуществления соответствующей операции.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы финучреждения в соцсети Facebook.

Читайте также:

Высокие комиссии за пополнение счетов в ПриватБанке

Как отмечается в одном из сообщений на странице банка в соцсети, клиентам некоторые варианты осуществления пополнения счетов кажутся слишком высокими. Гражданка рассказала, что, в частности, речь идет о выполнении такой операции через терминал банка на карту.

"Даже если с приватовского терминала деньги перевести на ПриватБанк — 70 грн с тысячи?", — привела свой пример клиентка.

Объяснение работников банка, как не переплачивать

Как пояснили в государственном финучреждении, согласно тарифным правилам, комиссии за пополнение счетов могут быть разными и зависят от типа финансовой операции. В частности, предусмотрены бюджетные варианты.

Сейчас действуют следующие тарифы на осуществление пополнений:

  1. Для карт ПриватБанка предусмотрен акционный тариф — 0,2% от суммы, минимум 2 грн.
  2. Если пополнение происходит без присутствия карты (по номеру), комиссия равна 0,5%, минимум 5 грн.
  3. Для карт других банков — 2%, минимум 5 грн.

"Дополнительно может взиматься карточная комиссия в зависимости от типа карты. Подробные тарифы можно уточнить на сайте ПриватБанка. Если нужна помощь, обращайтесь!", — говорится в сообщении представителя банка.

ПриватБанк
Скриншот обращения. Источник: ПриватБанк в Fb

Ранее мы писали, что в ПриватБанке готовятся обновить правила предоставления некоторых услуг с нового года. Часть сервисов станет платной для клиентов.

Еще мы рассказывали, что в ПриватБанке сообщили об уровне угроз для счетов в случае потери смартфона из "Приват24". Там уточнили также, что необходимо делать в таких случаях.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
