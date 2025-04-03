ПриватБанк выдает валюту с сюрпризом — что не так с долларами

Человек держит валюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного финучреждения "ПриватБанк" жалуются на выдачу в отделениях долларов старых образцов, которые обменять довольно сложно в обменниках и банках. Однако представители госбанка утверждают, что банкноты считаются полноценным платежным средством.

Об этом говорится в сообщении банка в соцсети Facebook.

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Как отметил один из клиентов ПриватБанка, он столкнулся с проблемой обмена иностранной валюты. Так, в отделении финучреждения мужчине выдали банкноту американской валюты приблизительно 20-летней давности. Когда же хотел сдать эту же валюту старого образца — работники кассы ПриватБанка ответили отказом.

"А еще продают клиентам старые доллары 2003 г., которые потом не берут обратно для обмена (г. Львов ул. Научная 49а)", — говорится в обращении.

Соответствует ли требованиям НБУ выданная валюта в банке

В ПриватБанке отреагировали на сообщение клиента относительно проблематичного обмена валюты. Там отметили, что финучреждение принимает и выдает валюту, соответствующую нормам Национального банка Украины (НБУ). Вся предусмотренная к продаже валюта считается полноценным платежным средством как в Украине, так и в других странах.

Так, в отделениях банка выдаются купюры, которые предварительно прошли проверку, поэтому при выдаче предлагаются вполне платежные купюры.

"ПриватБанк осуществляет выдачу валюты согласно действующим требованиям Национального Банка Украины. Все банкноты без признаков подделки или значительного повреждения пригодны для операций выдачи наличных, без ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала. Банкноты долларов США, которые были эмитированы с 1996 по 2013 год, находятся в обращении в Украине. Вывод из обращения таких банкнот не запланирован в ближайшее время", — говорится в ответе.

Также клиенты на кассе могут отказаться от получения средств и осуществить перезаказ.

Скриншот. Источник: ПриватБанк

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