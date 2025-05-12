ПриватБанк и актуализация данных — какие проблемы возникают у клиентов

Отделение ПриватБанка и мужчина возле банкомата. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Государственный ПриватБанк обязывает всех своих клиентов актуализировать данные. Однако иногда выполнить эту процедуру бывает очень сложно.

Об этом написала на сайте Минфин представительница компании, которая пыталась актуализировать данные ООО в ПриватБанке.

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Что произошло

По ее словам, проблемы начались еще на этапе подачи заявки. Персональный менеджер, к которому обратились за помощью, помогла решить проблему, поэтому анкету все же удалось отправить.

"Нам сказали, что проверка длится 8 дней, начали ждать. Получили отказ, исправили ошибки и направили повторно. Были переживания, чтобы не заблокировали счета, ведь актуализация длилась долго, но менеджер банка решила ввести представителей компании в заблуждение, отметив, что сможет снимать блокировку счетов самостоятельно (даже после заявки, которая дает возможность разблокировать счета на 15 дней)", — говорится в сообщении.

Женщина рассказывает, что во второй раз компании снова отказали в актуализации, к тому же банк заблокировал счета фирмы.

"После скандалов, разговора с кучей менеджеров оказалось, что анкета не соглашается, потому что надо было указать именно киевский адрес проживания нового акционера (хотя акционер там сейчас не проживает — выехала с детьми из-за ракетных атак). Указывался ее адрес регистрации, но почему-то эта информация была получена только после скандала", — отметила она.

Еще одна причина, по которой банк отказывал подтверждать актуализацию данных — работники банка хотели приехать в офис, чтобы проверить, действительно ли там осуществляет свою хозяйственную деятельность предприятие (договора аренды оказалось мало).

"Мы потратили еще полдня, чтобы выяснить, может ли банк актуализацию и разблокирование счетов сделать быстрее, представители банка отметили следующее, цитирую: "У нас не хватает людей, и мы ничем вам не поможем". Несмотря на то, что компания платит налоги, несет обязательства перед контрагентами и поддерживает экономику страны во время войны, ПриватБанку вообще все равно на это", — подчеркнула женщина.

Заметим, что представители банка по состоянию на 12 мая не отреагировали на оставленную на сайте Минфина жалобу.

Напомним, что украинцы за отправку приватовских карточек по стране будут платить фиксированную цену. Известно, о какой сумме идет речь.

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