ПриватБанк і актуалізація даних — які проблеми виникають у клієнтів

Відділення ПриватБанку і чоловік біля банкомату. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Державний ПриватБанк зобов'язує усіх своїх клієнтів актуалізовувати дані. Однак іноді виконати цю процедуру буває дуже складно.

Про це написала на сайті Мінфін представниця компанії, яка намагалася актуалізувати дані ТОВ у ПриватБанку.

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Що сталося

За її словами, проблеми почалися ще на етапі подання заявки. Персональний менеджер, до якого звернулися за допомогою, допомогла розв'язати проблему, тож анкету все ж вдалося відправити.

"Нам сказали, що перевірка триває 8 днів, почали чекати. Отримали відмову, виправили помилки, направили повторно. Були переживання, щоб не заблокували рахунки, адже актуалізація тривала довго, але менеджер банку вирішила ввести представників компанії в оману, зазначивши, що зможе знімати блокування рахунків самостійно (навіть після заявки, що надає можливість розблокувати рахунки на 15 днів)", — йдеться у повідомленні.

Жінка розповідає, що вдруге компанії знову відмовили в актуалізації, до того ж банк заблокував рахунки фірми.

"Після скандалів, розмови з купою менеджерів виявилось, що анкета не погоджується, тому що треба було вказати саме київську адресу проживання нового акціонера (хоча акціонер там зараз не проживає — виїхала з дітьми через ракетні атаки). Вказувалась її адреса реєстрації, але чомусь ця інформація була отримана лише після скандалу", — зазначила вона.

Ще одна причина, з якої банк відмовляв підтверджувати актуалізацію даних, — працівники банку хотіли приїхати в офіс, щоб перевірити, чи дійсно там здійснює свою господарську діяльність підприємство (договору оренди виявилось замало).

"Ми витратили ще пів дня, щоб з'ясувати, чи може банк актуалізацію і розблокування рахунків зробити швидше, представники банку зазначили наступне, цитую: "У нас не вистачає людей, і ми нічим вам не допоможемо". Зважаючи на те, що компанія сплачує податки, несе зобов’язання перед контрагентами та підтримує економіку країни під час війни, ПриватБанку дуже все одно на це", — підкреслила жінка.

Зауважимо, що представники банку станом на 12 травня не відреагували на залишену на сайті Мінфіна скаргу.

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