Шахрайські списання в ПриватБанку — у кого високі шанси повернути гроші

Банківська картка у руці. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У держфінустанові "ПриватБанк" пояснили, у кого з клієнтів високі шанси повернути кошти, вкрадені шахраями в мережі. Також повідомили важливі правила безпеки для уникнення втрати грошей.

Таке повідомлення з'явилось на сторінці ПриватБанку у соцмережі Facebook.

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Шахрайські списання в ПриватБанку

Як йдеться в одному з повідомлень, клієнтка банку втратила кредитні кошти через нібито здійснення платежів за ігри у мережі. Відповідне шахрайське списання вона не підтверджувала, однак гроші все одно були списані. Аналогічна проблема спіткала і її знайому, яка теж є клієнткою ПриватБанку.

Вона звернулась до банку зі скаргою, однак там не надали пояснення, яким чином могло статися списання коштів. Натомість банк виставив вимогу з погашення відсотків за взятим шахраями кредитом.

"В мене 25.03 вкрали гроші з картки шахраї, методом проведення платежів за якісь ігри. Я платіж не підтверджувала. Зверталася до відділення банку, щоб вияснити, ніхто нічого не знає. Тепер я маю повернути кошти, які я не брала, відсотки безрозмірні... Через тиждень у колеги 10000 грн так само вкрали. Що робить служба безпеки Привату?" — йдеться у зверненні.

Пояснення ПриватБанку щодо правил безпеки

У фінустанові відреагували на звернення клієнтки, зазначивши, що оплата в інтернеті можлива виключно за умови отримання даних картки, як то СVV код і термін дії разом з номером картки.

"Дану інформацію шахраї могли отримати не тільки з необережності, а й більш витонченими методами (наприклад, камери спостереження на касах магазину і недобросовісні охоронці, ненадійні сайти тощо)", — заявили у банку.

Також там пояснили, в яких випадках під час шахрайських списань в інтернеті є високий шанс на повернення коштів. Так, у разі звернення до підтримки банку з відповідною проблемою — можуть бути сформовані запити на оскарження операцій в міжнародній платіжній системі.

У випадку, якщо під час вказаного платежу не було введено 3D-secure пароль (СМС на номер телефона клієнта) — шанси оскаржити фінансову операцію і повернути кошти розцінюються як високі.

Термін розгляду подібних справ регламентований правилами платіжних систем і може становити від 45 до 120 днів.

Більш детально з правилами безпеки можна ознайомитися на офіційному сайті ПриватБанку.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк у FB

Нагадаємо, у Центрі протидії дезінформації попередили, що клієнтам державного ПриватБанку надходять дзвінки нібито від служби безпеки фінустанови з проханням надати особисті банківські дані. Йдеться про чергову схему шахрайства.

Раніше ми писали про те, що цьогоріч не всі долари можна обміняти в банках чи обмінниках. Зокрема, ПриватБанк відмовляє в обміні банкнот номіналом у 100 доларів.