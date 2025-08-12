Кредитный лимит в ПриватБанке — почему грозит сокращение пенсионерам

Женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" рассказывают о существенном сокращении размера доступного кредитного лимита на карте. В частности, в одном из случаев это произошло автоматически, как только гражданину исполнилось 70 лет.

Об этом говорится в обращении к представителям банка в соцсети Facebook.

Подробнее о сокращении пенсионерам кредитного лимита в ПриватБанке

Как рассказала одна из клиенток, она много лет обслуживается в этом банке. Лимит на кредитной карте в последнее время составлял 35 тыс. грн, однако, когда женщине исполнилось 70 лет, банк автоматически в несколько раз сократил уровень доступного лимита.

"Банк лишает людей кредитного лимита, мотивируя возрастным ограничением. Пользуюсь банком со дня его создания — был лимит на кредитке 35 000 грн — исполнилось 70 лет, и они, ни на что не смотря, уменьшили лимит до 4200 грн... 26 июня я могла пользоваться этим лимитом, а уже 27 июня — возрастные ограничения", — говорится в обращении.

Почему возможны ограничения кредитного лимита в ПриватБанке

По информации банка, решение по кредитному лимиту принимают, учитывая ряд показателей. Он подлежит регулярному пересмотру.

Кредитный лимит предусмотрен индивидуально для каждого клиента. На его размер влияет много различных факторов. О любых изменениях по этому поводу клиентам присылают уведомления.

Размер лимита определяет автоматизированная система. Она осуществляет мониторинг и устанавливает уровень платежеспособности и надежности клиентов. На результат анализа влияют:

кредиты клиентов в других финучреждениях;

неоплаченные платежи и возникновение задолженности;

право на заработную плату;

активность использования карты.

Кредитный лимит подлежит повышению в случае:

"чистой" кредитной истории клиента;

достаточного уровня доходов: более высокие доходы дают шанс на увеличение лимита;

изменение соцстатуса, в частности, ограничения касаются студентов, не имеющих работы;

погашение кредитов, открытых в других банках.

Ранее мы писали, что ПриватБанк обновил тарифы на часть переводов. Речь идет о перечислении средств с зарубежных карт на приватбанковские карты через онлайн-банкинг Приват24.

Также мы рассказывали, что в ПриватБанке еще несколько месяцев будет действовать бесплатно услуга по доставке карт в Украину и за границу. С 2026-го введут фиксированную комиссию по областям и дифференцированную — за границу.