ПриватБанк обновил тарифы — как изменилась стоимость денежных переводов

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" предлагает своим клиентам вдвое сниженные тарифы. Речь идет об осуществлении денежных переводов с валютных карточек на зарубежные карты во всем мире.

О такой возможности информирует пресс-служба финучреждения.

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В пресс-службе отмечают, что ПриватБанк делает более доступными для граждан Украины современные цифровые международные переводы на зарубежные карты.

По словам члена правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, тарифы на международные переводы в приложении "Приват24" с валютных карт ПриватБанка на зарубежные карты теперь будут вдвое ниже. Если раньше было 2% (50 гривен), то сейчас — 1% (минимум 50 гривен).

Такая возможность будет доступна клиентам ПриватБанка с 15 августа по 15 февраля 2025 года.

Сделать денежный перевод с приватбанковской карты на зарубежную карту можно следующими способами:

через мобильное приложение "Приват24";

через вебверсию "Приват24", выбрав в меню "Перевод на карту".

Для этого следует выбрать из шаблона или заполнить данные заграничной карты, указав сумму перевода и подтвердив операцию.

В банке отмечают, что отправить заграничный перевод можно только с валютной карты в долларах или евро.

"Открыть цифровую валютную карту всегда можно дистанционно в "Приват24" и покупать валюту онлайн мгновенно в мобильном банке", — добавили в ПриватБанке.

Объявление. Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк и Универсал Банк (monobank), крупнейшие эмитенты платежных карт в Украине, закрыли 80 тысяч карт в первом полугодии 2024 года. Эти карточки использовались для мошеннических схем дропами.

Также мы писали, что клиенты госфинучреждения ПриватБанк продолжают жаловаться на блокировку счетов. В банке объяснили, как не допустить такого развития событий.