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Мінус 3 тис. грн — клієнти ПриватБанку втрачають гроші у терміналах

9 серпня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк не хоче повертати гроші зі зламаного терміналу — деталі скарги
Термінал банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" нарікають на некоректну роботу терміналів самообслуговування, у зв'язку з чим є випадки втрати чималої  суми грошей. У банку неохоче беруться вирішувати такі проблеми громадян.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишити оцінку роботу банків.

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Втрата коштів у терміналі ПриватБанку

Як розповіла одна з клієнток, вона поповнювала рахунок через термінал самообслуговування ПриватБанку на свою карту. Щось пішло не так під час зарахування і машина повернула кілька старих купюр. Йшлось про суму у 8 тис. гривень, з яких 400 гривень було повернуто. Однак у підсумку термінал чомусь зарахував не 7,6 тис. гривень, а лише 4,6 тис. гривень.

"30.07.2024, 18:39 поповнювала кошти через термінал самообслуговування Приватбанку на свою карту. В термінал, це той, що на прийом і на видачу коштів, внесла готівку в розмірі 8000 грн. При перерахування термінал не розпізнав і повернув мені 4 купюри по 100 грн (вони були підзношені) і далі пішло зарахування. Але ж грошей зарахувало тільки 4600 грн замість 7600 грн. При внесенні в термінал були купюри 200 — 19 штук і усі інші 38 штук купюри по 100. Більшість купюр по 100 були дуже, вони були дуже гладенькі та рівненькі", — зауважила жінка.

Коли клієнтка звернулась на гарячу лінію відмовили, сказавши, що не зафіксували жодних технічних збоїв. Порадили самостійно йти до правоохоронних органів.

"Звернулась на гарячу лінію — мені відмовили, сказали, що не зафіксували технічних збоїв, звернулась повторно — теж саме, звернулась втретє, вже з претензіями, знов прийняли заявку, зафіксували за № 150397790, до речі цей номер ніде не відображається, і чекаю. Сьогодні не витримала подзвонила запитати — і знову відмова. Дівчина з кол-центру (3700), Дарина, сказала що нічим не можуть допомогти, звертатись до правоохоронних органів", — написала вона.

Жінка обурена недорахуванням 3 тис. гривень і  вважає це шахрайством з боку банку. Тим більше, що термінал розташований в торговому центрі  і є багато камер спостереження та камери на самому терміналі.

Українка закликала бойкотувати термінали самообслуговування ПриватБанку через некоректну роботу і загрозу втрати грошей.

"В мене питання — це нормально? Ось так просто недораховувати 3 тисячі? Це вже шахрайство! Термінал розташований в торговому центрі. Є купа камер, не кажучи про камери на самому терміналі. На них же видно, що положив пачечку з 27 купюр, або ж майже 60? Навіщо такі термінали, які недораховують, а співробітники розводять руками? Це настільки нагла крадіжка, що просто немає слів, Не раджу користуватися їх терміналами, не раджу взагалі Приват, хоча сама їх клієнт вже багато років і бізнес рахунок теж там. Але наразі займаюся перекиданням всіх коштів до ПУМБ", — резюмувала клієнтка фінустанови.

Відповідь ПриватБанку

Представники ПриватБанку відреагували на порталі на звернення, зазначивши, що допоможуть вирішити відповідне питання.

"Ваше питання вже розглядають наші спеціалісти. Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати Вас одразу повідомлять", — йдеться у відповіді банку.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що "ПриватБанк" блокує без попереджень та пояснень рахунки клієнтів, які з дітьми вимушено перебувають за кордоном через війну. Громадяни скаржаться на цинічні дії фінустанови.

Також повідомлялося, що ПриватБанк та міжнародна платіжна система Payoneer запустили нову програму кешбеків для клієнтів. В її рамках можна отримати до 25 тис. грн.

ПриватБанк банки послуги гроші банківські рахунки

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