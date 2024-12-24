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ПриватБанк вдвое снизит тарифы на переводы с карт

24 декабря 2024 08:22
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк снизит тарифы на некоторые переводы — детали
Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Госфинучреждение "ПриватБанк" на время зимних праздников обещает вдвое снизить тарифы. Речь идет об осуществлении международных переводов на зарубежные карты по всему миру.

Об этом сообщает пресс-служба банка в Telegram.

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"На праздники ПриватБанк снижает вдвое тарифы на международные переводы с валютных карт", — говорится в сообщении.

В банке надеются, что такой шаг для граждан сделает более доступными современные цифровые сервисы и позволит поддержать близких и родных по всему миру.

По словам члена правления банка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, до 15 февраля 2025 года стоимость международных переводов в мобильном приложении "Приват24" с валютных на зарубежные карты составит 1% (минимум 50 грн) вместо предыдущих 2%.

 

ПриватБанк тарифы
Источник: ПриватБанк

Как осуществить перевод в ПриватБанке

Также в банке напомнили, как правильно осуществить перевод в ПриватБанке на зарубежные карты. Далее необходимо:

  • найти в меню "Перевод на карту";
  • выбрать из шаблона, внести данные заграничной карты;
  • указать сумму перевода;
  • подтвердить финансовую операцию.

"Отправить заграничный перевод возможно только с валютной карты ПриватБанка в долларах США или Евро", — сообщили в финучреждении.

Также клиенты могут открыть цифровую валютную карту дистанционно в приложении и совершать мгновенную покупку валюты онлайн, добавили в ПриватБанке.

Ранее мы писали, что ПриватБанк просит обновить анкетные данные. В то же время, в одном из пунктов говорится о предоставлении согласия на раскрытие банковской тайны в некоторых случаях.

Также отмечалось, что ПриватБанк блокирует карты "Нацкешбэка", открытые по государственной программе "Зимова єПідтримка". Украинцам объяснили, при каких условиях снимают ограничения.

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