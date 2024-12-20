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ПриватБанк скасує на цілий рік оплату однієї з послуг

20 грудня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк безкоштовно доставлятиме картки весь 2025 рік
Відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" розповів про зміни в питанні відправлення банківських карток по країні та світу. Фінустанова вирішила продовжити надання такої послуги не безоплатній основі на цілий 2025 рік.

Про це інформує пресцентр банку.

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Послуга безплатної доставки карт ПриватБанку

Раніше у ПриватБанку повідомляли, що відповідний сервіс буде безкоштовним до кінця поточного року, однак тепер така можливість буде доступна ще один рік.

"ПриватБанк подовжив до кінця наступаючого 2025 року безплатну відправку банківських карток з доставкою по всій Україні та у 48 країн світу", — йдеться у повідомленні.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, клієнти можуть скористатися безплатною доставкою карток у разі:

  • перевипуску діючої платіжної картки;
  • відкриття нової цифрової картки через застосунок "Приват24".

Банк безплатно доставить:

  • картку кредитну "Універсальна";
  • картку "Універсальна Gold";
  • картку для виплат (зокрема й пенсійну, для соціальних виплат тощо);
  • картку для виплат Gold (зокрема й пенсійну);
  • картку "Ключ до рахунку" для підприємців.

Як замовити доставку картки

Українці можуть замовити нову картку ПриватБанку чи перевипустити стару у Приват24. Оформити заявку у застосунку можна за декілька кліків. 

Для цього треба:

  • відкрити меню "Усі картки";
  • вибрати картку, яку потрібно перевипустити;
  • перейти до її налаштувань;
  • натиснути "Замовити картку";
  • обрати доставку.

Після чого можна отримати картку:

  • у відділенні або поштоматі Нової Пошти в Україні;
  • через Нову Пошту чи Укрпошту — за кордоном.

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

У фінустанові нагадали, що з початку війни ПриватБанк подовжив термін дії всіх платіжних карток. Це дало змогу вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торгових мережах та зняття готівки.

Водночас, щоб робити покупки онлайн за необхідності перевипуску можна замовити цифрову картку у Приват24 та отримати реальну безплатно.

Термін доставки пластикової картки по Україні — наступного дня у відділенні "Нової пошти" чи поштоматі в Україні, за кордоном оператором доставки "Нова пошта" — 7–14 днів, "Укрпоштою" — 7–30 днів.

Нагадаємо, один із військовослужбовців розповів, що підвищення військового збору в країні торкнулося доходів бійців. Йдеться про депозити, з доходів яких тепер утримують 5% замість 1,5%.

Також ми писали, що в ПриватБанку пояснили відмови в здійсненні деяких онлайн-платежів. Для тих, хто не боїться ризикувати, розповіли, як обійти блокування та здійснити розрахунок.

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