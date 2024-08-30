ПриватБанк и магазин Varus запустили новую услугу

Оплата картой через кассовый аппарат. Фото: delo.ua

Госфинучреждение "ПриватБанк" и крупная сеть супермаркетов Varus запустили новый сервис. Речь идет о возможности осуществления оплаты курьеру через приложение "Терминал".

Об этом информирует пресс-служба ПриватБанка.

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Как отмечают в пресс-службе, Varus совместно банком запустил новый сервис оплаты при доставке с помощью технологии Tap to Pay от VISA и приложения ПриватБанка "Терминал".

Это позволит клиентам Varus оплачивать онлайн-покупки банковской картой или смартфоном при получении заказа.

В банке напоминают, что технология Tap to Pay позволяет курьерам принимать расчет с помощью приложения "Терминал", что делает смартфоны полноценным платежным терминалом.

Источник: ПриватБанк

Клиенты получат возможность использовать бесконтактные карты, Apple Pay и другие цифровые кошельки для быстрой и безопасной оплаты.

"Использование инновационных технологий позволяет нам не только отвечать, но и опережать ожидания клиентов, предлагая им самые современные платежные решения", — пояснили в сети Varus.

В ПриватБанке также отметили, что приложение "Терминал" является удачным решением по приему безналичной оплаты для разных видов бизнеса: от небольшого магазина до ведущих национальных сетей.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в сентябре 2024 года граждане смогут покупать украинские товары и получать компенсацию. Известно, в каких супермаркетах будет действовать программа национального кэшбека.

Также мы писали, что в Украине обновили порядок ведения кассовых операций в национальной валюте, позволив гражданам не брать в супермаркетах деньги в рамках услуги "наличные деньги на кассе", если их состояние неликвидно. Соответствующие банкноты и монеты должны утилизироваться.