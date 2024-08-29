Штрафи від ПриватБанку та інших фінустанов — українців карають по-новому

Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські провідні банки запроваджують нові санкційні покарання для порушників правил фінансового моніторингу. Такі штрафи можуть сягати 20% від суми на фінансовому рахунку.

Як повідомляється в матеріалі "Мінфіну".

Читайте також:

Нові "санкційні" покарання банків

Як зазначається, фінустанови тримають всі деталі фінансового моніторингу в секреті, щоби під них не почали підлаштовуватися, окрім затверджених Національним банком правил.

"У рамках фінансового моніторингу банки навчилися миттєво блокувати підозрілі операції та рахунки. А далі діють за стандартною процедурою: після блокування у власника рахунку запитують інформацію про природу транзакцій, а також походження коштів", — зазначають оглядачі.

У разі, якщо злочин не було виявлено, проте банк вважає діяльність громадянина підозрілою чи ризиковою, рахунок можуть закрити. Решту коштів перераховують на рахунок в інших фінустановах, стягуючи додаткові гроші. Деякі банки називають таке стягнення "винагородою" чи "комісією".

"Ось у цей момент — видачі/перерахування коштів порушника фінмоніторингу — банки почали віднедавна застосовувати новий вид фінансового покарання. В одних банках його відносять до категорії штрафів, в інших це називають додатковою комісією. Її розмір сягає вже 20% від суми", — повідомляє видання.

За словами фінансового аналітика Василя Невмержицького, правила застосування загороджувальних тарифів детально прописані в базовому клієнтському контракті, так само, як і обов'язки громадянина щодо надання банку підтверджувальної інформації з різних видів операцій:

договори;

акти виконаних робіт;

митні декларації;

інші документи, якщо йдеться про бізнес.

"Якщо щось із цього порушується, наприклад, своєчасне надання потрібної документації, то фінустанова має право застосувати загороджувальний тариф, і його розмір може сягати майже 20%", — підтвердив стягнення він.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку нарікають на систему безпеки, яка допустила несанкціоноване списання коштів. Йдеться про суму у 250 тис. гривень.

Також ми писали, що клієнти держфінустанови "ПриватБанк" розповідають про проблеми з кредитним лімітом. Банк блокує його без детальних пояснень.