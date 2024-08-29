Штрафи від ПриватБанку та інших фінустанов — українців карають по-новому

ПриватБанк та інші фінустанови штрафують українців до 20% — деталі
Українські провідні банки запроваджують нові санкційні покарання для порушників правил фінансового моніторингу. Такі штрафи можуть сягати 20% від суми на фінансовому рахунку.
Як повідомляється в матеріалі "Мінфіну".
Нові "санкційні" покарання банків
Як зазначається, фінустанови тримають всі деталі фінансового моніторингу в секреті, щоби під них не почали підлаштовуватися, окрім затверджених Національним банком правил.
"У рамках фінансового моніторингу банки навчилися миттєво блокувати підозрілі операції та рахунки. А далі діють за стандартною процедурою: після блокування у власника рахунку запитують інформацію про природу транзакцій, а також походження коштів", — зазначають оглядачі.
У разі, якщо злочин не було виявлено, проте банк вважає діяльність громадянина підозрілою чи ризиковою, рахунок можуть закрити. Решту коштів перераховують на рахунок в інших фінустановах, стягуючи додаткові гроші. Деякі банки називають таке стягнення "винагородою" чи "комісією".
"Ось у цей момент — видачі/перерахування коштів порушника фінмоніторингу — банки почали віднедавна застосовувати новий вид фінансового покарання. В одних банках його відносять до категорії штрафів, в інших це називають додатковою комісією. Її розмір сягає вже 20% від суми", — повідомляє видання.
За словами фінансового аналітика Василя Невмержицького, правила застосування загороджувальних тарифів детально прописані в базовому клієнтському контракті, так само, як і обов'язки громадянина щодо надання банку підтверджувальної інформації з різних видів операцій:
- договори;
- акти виконаних робіт;
- митні декларації;
- інші документи, якщо йдеться про бізнес.
"Якщо щось із цього порушується, наприклад, своєчасне надання потрібної документації, то фінустанова має право застосувати загороджувальний тариф, і його розмір може сягати майже 20%", — підтвердив стягнення він.
Що ще варто знати
Нагадаємо, клієнти ПриватБанку нарікають на систему безпеки, яка допустила несанкціоноване списання коштів. Йдеться про суму у 250 тис. гривень.
Також ми писали, що клієнти держфінустанови "ПриватБанк" розповідають про проблеми з кредитним лімітом. Банк блокує його без детальних пояснень.
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