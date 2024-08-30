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ПриватБанк та велика мережа супермаркетів запустили новий сервіс

30 серпня 2024 11:30
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк та магазин Varus запустили нову послугу
Оплата карткою через касовий апарат. Фото: delo.ua
Ксенія Симонова - Редактор

Держфінустанова "ПриватБанк" та велика мережа супермаркетів Varus запустили новий сервіс. Йдеться про можливість здійснення оплати кур'єру через застосунок "Термінал".

Про це інформує пресслужба ПриватБанку.

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Детальніше про новий сервіс від ПриватБанку

Як зазначають у пресслужбі, Varus спільно банком запустив новий сервіс оплати під час доставки за допомогою технології Tap to Pay від VISA та застосунку ПриватБанку "Термінал".

Це дозволить клієнтам Varus оплачувати онлайн-покупки банківською карткою чи смартфоном під час отримання замовлення.

У банку нагадують, що технологія Tap to Pay дозволяє кур’єрам приймати розрахунок за допомогою застосунку "Термінал", що робить смартфони повноцінним платіжним терміналом.

 

ПриватБанк картки
Джерело: ПриватБанк

Клієнти отримають змогу використовувати безконтактні картки, Apple Pay та інші цифрові гаманці для здійснення швидкої та безпечної оплати.

"Використання інноваційних технологій дозволяє нам не лише відповідати, а й випереджати очікування клієнтів, пропонуючи їм найсучасніші платіжні рішення", — пояснили у мережі Varus.

У ПриватБанку також наголосили, що застосунок "Термінал" є вдалим рішенням з приймання безготівкової оплати для різних видів бізнесу: від невеликої крамниці до провідних національних мереж.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у вересні 2024 року громадяни зможуть купувати українські товари та отримувати компенсації. Відомо, в яких супермаркетах діятиме програма національного кешбеку.

Також ми писали, що в Україні оновили порядок ведення касових операцій у національній валюті, дозволивши громадянам не брати в супермаркетах гроші в рамках послуги "готівка на касі", якщо їхній стан неліквідний. Відповідні банкноти та монети мають утилізуватися.

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