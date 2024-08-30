ПриватБанк та магазин Varus запустили нову послугу

ПриватБанк та велика мережа супермаркетів запустили новий сервіс
Держфінустанова "ПриватБанк" та велика мережа супермаркетів Varus запустили новий сервіс. Йдеться про можливість здійснення оплати кур'єру через застосунок "Термінал".
Про це інформує пресслужба ПриватБанку.
Детальніше про новий сервіс від ПриватБанку
Як зазначають у пресслужбі, Varus спільно банком запустив новий сервіс оплати під час доставки за допомогою технології Tap to Pay від VISA та застосунку ПриватБанку "Термінал".
Це дозволить клієнтам Varus оплачувати онлайн-покупки банківською карткою чи смартфоном під час отримання замовлення.
У банку нагадують, що технологія Tap to Pay дозволяє кур’єрам приймати розрахунок за допомогою застосунку "Термінал", що робить смартфони повноцінним платіжним терміналом.
Клієнти отримають змогу використовувати безконтактні картки, Apple Pay та інші цифрові гаманці для здійснення швидкої та безпечної оплати.
"Використання інноваційних технологій дозволяє нам не лише відповідати, а й випереджати очікування клієнтів, пропонуючи їм найсучасніші платіжні рішення", — пояснили у мережі Varus.
У ПриватБанку також наголосили, що застосунок "Термінал" є вдалим рішенням з приймання безготівкової оплати для різних видів бізнесу: від невеликої крамниці до провідних національних мереж.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні у вересні 2024 року громадяни зможуть купувати українські товари та отримувати компенсації. Відомо, в яких супермаркетах діятиме програма національного кешбеку.
Також ми писали, що в Україні оновили порядок ведення касових операцій у національній валюті, дозволивши громадянам не брати в супермаркетах гроші в рамках послуги "готівка на касі", якщо їхній стан неліквідний. Відповідні банкноти та монети мають утилізуватися.
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