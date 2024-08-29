Штрафы от ПриватБанка и других финучреждений — украинцев наказывают по-новому

ПриватБанк и другие финучреждения штрафуют украинцев до 20% — детали
Украинские ведущие банки вводят новые санкционные наказания для нарушителей правил финансового мониторинга. Такие штрафы могут достигать 20% суммы на финансовом счете.
Как сообщается в материале "Минфина".
Новые "санкционные" наказания банков
Как отмечается, финучреждения держат все детали финансового мониторинга в секрете, чтобы под них не начали подстраиваться, кроме утвержденных Национальным банком правил.
"В рамках финансового мониторинга банки научились мгновенно блокировать подозрительные операции и счета. А дальше действуют по стандартной процедуре: после блокировки у владельца счета запрашивают информацию о природе транзакций, а также происхождение средств", — отмечают обозреватели.
В случае, если преступление не было выявлено, однако банк считает деятельность гражданина подозрительной или рисковой, счет могут закрыть. Остальные средства перечисляют на счет в других финучреждениях и снимают деньги. Некоторые банки называют такое взыскание "вознаграждением" или "комиссией".
"Вот в этот момент —- выдачи/перечисления средств нарушителя финмониторинга — банки начали с недавних пор применять новый вид финансового наказания. В одних банках его относят к категории штрафов, в других это называют дополнительной комиссией. Ее размер достигает уже 20% от суммы", — сообщает издание.
По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, правила применения заградительных тарифов подробно прописаны в базовом клиентском контракте, так же, как и обязанности гражданина по предоставлению банка подтверждающей информации по разным видам операций:
- договоры;
- акты выполненных работ;
- таможенные декларации;
- другие документы, если речь идет о бизнесе.
"Если что-то из этого нарушается, например, своевременное предоставление нужной документации, то финучреждение имеет право применить заградительный тариф, и его размер может достигать почти 20%", — подтвердил он.
Что еще стоит знать
Напомним, клиенты ПриватБанка сетуют на систему безопасности, допустившую несанкционированное списание средств. Речь идет о сумме 250 тыс. гривен.
Также мы писали, что клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" рассказывают о проблемах с кредитным лимитом. Банк блокирует его без подробных пояснений.
Читайте Новини.LIVE!