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ПриватБанк и другие финучреждения штрафуют украинцев до 20% — детали

29 августа 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
Штрафы от ПриватБанка и других финучреждений — украинцев наказывают по-новому
Банковское отделение. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Украинские ведущие банки вводят новые санкционные наказания для нарушителей правил финансового мониторинга. Такие штрафы могут достигать 20% суммы на финансовом счете.

Как сообщается в материале "Минфина".

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Как отмечается, финучреждения держат все детали финансового мониторинга в секрете, чтобы под них не начали подстраиваться, кроме утвержденных Национальным банком правил.

"В рамках финансового мониторинга банки научились мгновенно блокировать подозрительные операции и счета. А дальше действуют по стандартной процедуре: после блокировки у владельца счета запрашивают информацию о природе транзакций, а также происхождение средств", — отмечают обозреватели.

В случае, если преступление не было выявлено, однако банк считает деятельность гражданина подозрительной или рисковой, счет могут закрыть. Остальные средства перечисляют на счет в других финучреждениях и снимают деньги. Некоторые банки называют такое взыскание "вознаграждением" или "комиссией".

"Вот в этот момент —- выдачи/перечисления средств нарушителя финмониторинга — банки начали с недавних пор применять новый вид финансового наказания. В одних банках его относят к категории штрафов, в других это называют дополнительной комиссией. Ее размер достигает уже 20% от суммы", — сообщает издание.

По словам финансового аналитика Василия Невмержицкого, правила применения заградительных тарифов подробно прописаны в базовом клиентском контракте, так же, как и обязанности гражданина по предоставлению банка подтверждающей информации по разным видам операций:

  • договоры;
  • акты выполненных работ;
  • таможенные декларации;
  • другие документы, если речь идет о бизнесе.

"Если что-то из этого нарушается, например, своевременное предоставление нужной документации, то финучреждение имеет право применить заградительный тариф, и его размер может достигать почти 20%", — подтвердил он.

Что еще стоит знать

Напомним, клиенты ПриватБанка сетуют на систему безопасности, допустившую несанкционированное списание средств. Речь идет о сумме 250 тыс. гривен.

Также мы писали, что клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" рассказывают о проблемах с кредитным лимитом. Банк блокирует его без подробных пояснений.

ПриватБанк деньги банки штрафы финансы счета

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