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Система безпеки "ПриватБанку" допустила списання 250 тис. грн клієнта — деталі

27 серпня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк допустив списання 250 тис. гривень клієнта — чи повернуть гроші
Банківське відділення. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" нарікають на систему безпеки, яка допустила несанкціоноване списання коштів. Йдеться про суму у 250 тис. гривень, частина з яких — кредитні

Про це повідомляється на порталі "Мінфін".

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Несанкціоноване списання грошей у ПриватБанку

Як розповів клієнт фінустанови, який проживає в Нікополі, у нього протиправно було знято кошти у сумі 250 тис. гривень, зокрема, 75 тис. гривень — з кредитної картки.

"17.08.2024 р. з моїх карток "Приват Банку" шахрайським шляхом було знято кошти у сумі 250 тис. грн. Кошти було знято окремо з кредитної картки 5457 0822 5874 0518 у сумі 75 000 грн. Прошу повернути кошти, тому що я універсальну карту не замовляв, мені її банк оформив без мого бажання та прохання її оформити. Кошти були зняті без повідомлення мені на телефон, на період шахрайства мій телефон був вимкнений", — йдеться у повідомленні.

Українець наголосив, що у банку елементарно не спрацювала система оповіщення про шахрайське зняття коштів. Банк не запросив підтвердження фінансових операцій. У підсумку йому самому довелося телефонувати у фінустанову та звертатися у кіберполіцію.

"Тобто безпека банку не спрацювала. Крім того, кредитну історію за цим вкладом було відкрито 19.08.2024 р., коли всі картки були вже заблоковані Заява в кіберполіцію подана. У даній справі відкрито кримінальне розслідування 12024041340001047 від 19.08.2024р.", — зазначив клієнт.

Відповідь ПриватБанку

У банку перепросили за виникнення такої ситуації, наголосивши, що попри бажання захистити та вберегти клієнтів від шахраїв, фінустанова обмежена у своїх можливостях.  

"Вітаємо. Нам дуже прикро, що виникла така ситуація. Заявка по шахрайству з боку банку подана. Виходячи з описаної ситуації, попри все бажання захистити та вберегти своїх клієнтів від шахраїв, Банк обмежений у своїх можливостях. Пошук і затримання зловмисників, разом із проведенням розслідувань за випадками шахрайства є обов'язком правоохоронних органів та згідно із законодавством, знаходяться поза юрисдикцією банку. Водночас зауважимо, що правоохоронці можуть отримати всю необхідну інформацію за оформленим, відповідно до чинного законодавства, запитом", — відповіли у банку.

Там додали, що варто ознайомитися на порталі  з деякими порадами, які не дозволять клієнтам  потрапити на гачок шахраїв за посиланням.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк допустив несанкціоноване списання грошей з рахунку клієнта. Він втратив 67 доларів (у перерахунку 2,78 тис. гривень) через шахраїв в інтернеті.

Також ми писали, що ПриватБанк пропонує своїм клієнтам удвічі знижені тарифи. Йдеться про здійснення грошових переказів з валютних карток на закордонні картки в усьому світі.

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