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ПриватБанк може блокувати доступ до кредитних лімітів — які причини

28 серпня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк без пояснень урізає кредитні ліміти — що треба знати
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти держфінустанови "ПриватБанк" розповідають про проблеми з кредитним лімітом. Банк блокує його без детальних пояснень.

Про це йдеться в одній зі скарг на порталі "Мінфін".

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Детальніше про проблеми з кредитним лімітом у ПриватБанку

Кредитний ліміт — це максимальна сума, на яку клієнт може розраховувати від банку. З кредитною карткою "Універсальна" дозволяється користуватися як власними грошима, так і кредитними в будь-якій точці світу. Кредитний ліміт може досягати  200 тис. грн.

Як зазначив один із клієнтів банку, він зіткнувся з несправедливим ставленням з боку ПриватБанку. Не надавши жодних рекомендацій та пояснень, фінустанова обмежила можливості карти "Універсальна", заблокувавши кредитний ліміт. Для відновлення доступу радять погасити заборгованість, однак громадян стверджує, що не має жодного боргу.

"Без пояснення причин обмежили універсальну картку, заблокувавши кредитний ліміт. На сайті privat24 і в мобільному додатку повідомляється одна і та сама неправдива інформація: "Щоб надалі відновити кредитний ліміт рекомендуємо погашати наявний борг, отримувати зарплатню на картку ПриватБанку або відкрити строковий депозит". Проте в мене не має і не було жодних боргів перед банком, а також наявна зарплатна картка і строковий депозит. Тобто виконані всі перераховані банком умови, проте кредитний ліміт все одно заблоковано", — написав українець.

Чоловік зауважив, що звернувся до банку, написав скаргу, однак на неї не отримав жодної реакції від працівників. Клієнт обурений недостовірною інформацією, яку оголосив банк.

"При зверненні до банку щодо цієї проблеми вони просто реєструють скаргу, за якою не передбачений зворотній зв’язок. Тож проблема не вирішується і мобільний додаток та інтернет-банкінг продовжують повідомляти мені неправдиву інформацію", — додав українець.

Що кажуть у ПриватБанку

Представники банку відреагували на скаргу, перепросивши за незручності та зазначивши, що спеціалісти мають допомогти у ситуації.

"Наші спеціалісти вже перевіряють інформацію та розбираються в ситуації, за результатами розгляду якої з вами додатково зв'яжуться. Вибачте за створені незручності", — додали у фінустанові.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку нарікають на систему безпеки, яка допустила несанкціоноване списання коштів. Йдеться про суму у 250 тис. гривень.

Також ми писали, що ПриватБанк допустив несанкціоноване списання грошей з рахунку клієнта. Він втратив 67 доларів (у перерахунку 2,78 тис. гривень) через шахраїв в інтернеті.

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