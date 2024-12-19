Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow ПриватБанк взимает 5% военного сбора с военных — детали arrow

ПриватБанк взимает 5% военного сбора с военных — детали

19 декабря 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк взимает 5% военного сбора по вкладам — почему не действуют льготы для бойцов
Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиент госфинучреждения "ПриватБанк", являющийся военнослужащим, рассказал о применении повышенного военного сбора к депозитам. Теперь удерживают 5% вместо прежних 1,5%.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

Читайте также:

Взыскание военного сбора в 5% в ПриватБанке

Как отмечается в сообщении, в декабре 2024 года по вкладу "Слава Героям" начали удерживать военный сбор в размере 5% вместо 1,5%.

Боец сообщил, что внесенные изменения законом №4015 в октябре этого года о повышении военного сбора не должны были касаться представителей ВСУ.

"У меня возникла проблема с отсутствием реакции управления банка на некачественное обслуживание специалистов колл-центра, а именно: в декабре 2024 года по моему вкладу "Слава Героям" началось безосновательное удержание военного сбора в размере 5% вместо 1.5%. Согласно внесенным изменениям Законом Украины 4015 от 10.10.2024 года ПП.4 п. 1.3 для военнослужащих предусмотрена ставка военного сбора на уровне 1,5%", — сообщил военный.

Мужчина отметил, что в консультации оператор ПриватБанка подтвердил новую ставку военного сбора с декабря 2024 года в размере 5%. Именно на таком уровне действует ставка и по начисленным процентам в меню его депозита. В то время как такие вклады открыты на основе средств денежного довольствия.

"Вышеуказанный депозит открывается для военнослужащих, получающих денежное довольствие в банке. После получения консультации у работника колл-центра, оставленного отклика, и письма в службу поддержки относительно предоставления разъяснений и исправления ошибки реакции банка так и не поступило", — добавил боец.

 

ПриватБанк
Скриншот. Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

В ПриватБанке отреагировали на обращение, пообещали проверить информацию и разобраться в ситуации.

"По результатам рассмотрения которой с вами дополнительно свяжутся. Извините за созданные неудобства", — добавили в банке.

На портале также отметили, что 5% не берут из заработной платы и других государственных выплат. В то время как депозиты к этому не относятся.

Как известно, с 01.12.2024 года вступил в силу закон №4015-ІХ, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс по военному сбору. Для некоторых категорий граждан ставку военного сбора оставили на уровне 1,5%. В частности, не подлежат налогообложению военным сбором доходы, выплачиваемые работникам правоохранительных органов и военнослужащим во время военного положения.

В 2022 году ПриватБанк запустил специальную программу сбережений "Слава Героям" для военнослужащих. Отмечалось, что такие вклады для защитников будут давать возможность получать больший доход, чем по другим депозитным программам — в 14% годовых.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на проблемы с перечислением денег в приложении "Дія" для ВСУ. Речь идет о помощи "Зимова єПідтримка" с карты "Нацкешбэка".

Также в этом банке объяснили, почему гражданам иногда отказывают в осуществлении платежей на сайтах и требуют дополнительной информации. Такие блокировки можно обойти, но на свой риск.

ПриватБанк банки депозиты вклады военный сбор

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:25 Зеленский встретился с генсеком НАТО по поставкам ПВО Украине

07:18 Какие средства выплачиваются раненым на войне

07:01 ПриватБанк взимает 5% военного сбора с военных — детали

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

06:35 Доллар почти на пике — что происходит с официальным курсом

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:30 В Украине обвалились цены на подсолнечник — какая стоимость зерна

06:30 Новая отсрочка — когда лучше подавать заявление в ТЦК

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

07:25 Зеленский встретился с генсеком НАТО по поставкам ПВО Украине

07:18 Какие средства выплачиваются раненым на войне

07:01 ПриватБанк взимает 5% военного сбора с военных — детали

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

06:35 Доллар почти на пике — что происходит с официальным курсом

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:30 В Украине обвалились цены на подсолнечник — какая стоимость зерна

06:30 Новая отсрочка — когда лучше подавать заявление в ТЦК

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

06:41 Украинцы массово жалуются на махинации в системе Helsi

06:40 Цены на чермет изменились — сколько стоит 1 кг лома в Украине

Text

22:38 Украина и Катар планировали бизнес с газом — детали от Камельчука

Text

21:45 Подоляк высказался по поводу скандала в 211-й бригаде

Text

19:38 Скандал в 211-й бригаде — военный сделал заявление

Text

18:26 Горячая линия Минобороны не работает — Фриз о скандале в 211 ПМБр

Text

17:50 Заявление Зеленского и скандал с Бойко — эфир Вечір.LIVE

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС - 80x80

Эти цифры возмутят — сравнение минимальных зарплат в Украине и ЕС

Text

16:16 Скандал в 211-й бригаде и коррупция МСЭК — интервью с Подоляком

Text

15:50 Фриз объяснила, будут ли хранить данные военных 75 лет

Text

13:05 Ясько ответила, что будет с украинцами на ВОТ после войны

Text

13:00 Срочное заявление Зеленского о переговорах — эфир День.LIVE

Text

12:10 В 3 ОШБр отреагировали на штрафы волонтерам за передачу авто

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

6 декабря 2024

10:16 Арендатор сможет стать владельцем жилья — что готовят украинцам

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине