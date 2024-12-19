ПриватБанк взимает 5% военного сбора по вкладам — почему не действуют льготы для бойцов

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиент госфинучреждения "ПриватБанк", являющийся военнослужащим, рассказал о применении повышенного военного сбора к депозитам. Теперь удерживают 5% вместо прежних 1,5%.

Об этом говорится на портале "Минфин", где можно оставлять отзывы о работе банков.

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Взыскание военного сбора в 5% в ПриватБанке

Как отмечается в сообщении, в декабре 2024 года по вкладу "Слава Героям" начали удерживать военный сбор в размере 5% вместо 1,5%.

Боец сообщил, что внесенные изменения законом №4015 в октябре этого года о повышении военного сбора не должны были касаться представителей ВСУ.

"У меня возникла проблема с отсутствием реакции управления банка на некачественное обслуживание специалистов колл-центра, а именно: в декабре 2024 года по моему вкладу "Слава Героям" началось безосновательное удержание военного сбора в размере 5% вместо 1.5%. Согласно внесенным изменениям Законом Украины 4015 от 10.10.2024 года ПП.4 п. 1.3 для военнослужащих предусмотрена ставка военного сбора на уровне 1,5%", — сообщил военный.

Мужчина отметил, что в консультации оператор ПриватБанка подтвердил новую ставку военного сбора с декабря 2024 года в размере 5%. Именно на таком уровне действует ставка и по начисленным процентам в меню его депозита. В то время как такие вклады открыты на основе средств денежного довольствия.

"Вышеуказанный депозит открывается для военнослужащих, получающих денежное довольствие в банке. После получения консультации у работника колл-центра, оставленного отклика, и письма в службу поддержки относительно предоставления разъяснений и исправления ошибки реакции банка так и не поступило", — добавил боец.

Скриншот. Источник: Минфин

Что говорят в ПриватБанке

В ПриватБанке отреагировали на обращение, пообещали проверить информацию и разобраться в ситуации.

"По результатам рассмотрения которой с вами дополнительно свяжутся. Извините за созданные неудобства", — добавили в банке.

На портале также отметили, что 5% не берут из заработной платы и других государственных выплат. В то время как депозиты к этому не относятся.

Как известно, с 01.12.2024 года вступил в силу закон №4015-ІХ, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс по военному сбору. Для некоторых категорий граждан ставку военного сбора оставили на уровне 1,5%. В частности, не подлежат налогообложению военным сбором доходы, выплачиваемые работникам правоохранительных органов и военнослужащим во время военного положения.

В 2022 году ПриватБанк запустил специальную программу сбережений "Слава Героям" для военнослужащих. Отмечалось, что такие вклады для защитников будут давать возможность получать больший доход, чем по другим депозитным программам — в 14% годовых.

Ранее мы писали, что клиенты ПриватБанка жалуются на проблемы с перечислением денег в приложении "Дія" для ВСУ. Речь идет о помощи "Зимова єПідтримка" с карты "Нацкешбэка".

Также в этом банке объяснили, почему гражданам иногда отказывают в осуществлении платежей на сайтах и требуют дополнительной информации. Такие блокировки можно обойти, но на свой риск.