ПриватБанк стягує 5% військового збору з вкладів — чому не діють пільги для бійців

Відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнт держфінустанови "ПриватБанк", який є військовослужбовцем, розповів про застосування підвищеного військового збору до депозитів. Тепер утримують 5% замість колишніх 1,5%.

Про це йдеться на порталі "Мінфін", де можна залишати відгуки про роботу фінустанов.

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Стягнення військового збору у 5% у ПриватБанку

Як зазначається у повідомленні, у грудні 2024 року за вкладом "Слава Героям" почали утримувати військовий збір у розмірі 5% замість 1,5%.

Боєць повідомив, що внесені зміни законом №4015 у жовтні цього року щодо підвищення військового збору не мали б торкатися представників ЗСУ.

"У мене виникла проблема з відсутністю реакції управління банку на неякісне обслуговування фахівців колл-центру, а саме: в грудні 2024 року по моєму вкладу "Слава Героям" почалось безпідставне утримання військового збору у розмірі 5%, замість 1.5%. Згідно внесених змін Законом України 4015 від 10.10.2024 року ПП.4 п. 1.3 для військовослужбовців передбачена ставка військового збору на рівні 1,5%", — повідомив військовий.

Чоловік зауважив, що в консультації оператор ПриватБанку підтвердив нову ставку військового збору з грудня 2024 року у розмірі 5%. Саме на такому рівні діє ставка і щодо нарахованих відсотків в меню його депозиту. Тоді як такі вклади відкриті на основі коштів грошового забезпечення.

"Вищезазначений депозит відкривається для військовослужбовців які отримують грошове забезпечення у банку. Після отримання консультації у працівника колл-центру, залишеного відгуку, та листа у службу підтримки, стосовно надання роз’яснень та виправлення помилки реакції банку так і не надійшло", — додав боєць.

Скриншот. Джерело: Мінфін

Що кажуть у ПриватБанку

У ПриватБанку відреагували на звернення, пообіцяли перевірити інформацію та розібратися в ситуації.

"За результатами розгляду якої з вами додатково зв'яжуться. Вибачте за створені незручності", — додали у банку.

На порталі також зауважили, що 5% не беруть із заробітної плати та інших державних виплат. Тоді як депозити до цього не відносяться.

Як відомо, з 01.12.2024 набрав чинності закон №4015-ІХ, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу щодо військового збору. Для деяких категорій громадян ставку військового збору залишили на рівні 1,5%. Зокрема, не підлягають оподаткуванню військовим збором доходи, що виплачують працівникам правоохоронних органів та військовослужбовцям під час воєнного стану.

У 2022 році ПриватБанк запустив спеціальну програму заощаджень "Слава Героям" для військовослужбовців. Зазначалось, що такі вклади для захисників даватимуть можливість отримувати більший дохід, аніж за іншими депозитними програмами — у 14% річних.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку скаржаться на проблеми з перерахунком грошей у застосунку "Дія" для ЗСУ. Йдеться про допомогу "Зимова єПідтримка" з картки "Нацкешбеку".

Також у цьому банку пояснили, чому інколи громадянам відмовляють в здійсненні платежів на сайтах та вимагають додаткової інформації. Такі блокування можна обійти, але на свій ризик.