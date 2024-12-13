ПриватБанк розповів, як обійти блокування під час оплати на ризикових сайтах

ПриватБанк попередив про ризики під час платежів — деталі
У держфінустанові "ПриватБанк" пояснили, чому іноді відмовляють в здійсненні платежів онлайн та вимагають додатково ввести ПІН-код. Також розповіли, як самотужки розблокувати такі платежі.
Про це йдеться на порталі банку.
Операції з додатковим ПІН-кодом
На порталі "Мінфін" з'явилась скарга клієнтки, де розповіла про блокування платежу під час купівлі товару, банк вимагав зробити додаткові маніпуляції у вигляді надсилання підтвердження ПІН-коду.
"Прийшло повідомлення, що треба підтвердити СМС, я все зробила, надіслала код, а вони мені пишуть, що картка буде заблокована! І все це, хоча код був вірний! Потім вони ще кілька кодів почали вимагати, і на цьому не зупинилися — тепер хочуть підтвердження пін-коду, яким я ніколи не користувалася! Я ж карткою завжди онлайн розраховувалась! Я намагалась зв’язатися з ними, але це просто неможливо! Вхід в аплікацію заблокували і вимагають пін, який я не знаю!", — йдеться у дописі.
У банку пояснюють, що заблокувати платіж можуть, якщо за наявною інформацією, торгова точка або сайт, де здійснювалась платіжна операція, виявиться ризиковою. Для таких транзакцій необхідне додаткове підтвердження з боку клієнта.
"ПриватБанк піклується про збереження коштів на рахунках клієнтів, тому платежі в подібних точках зупиняються, поки клієнт не підтвердить, що свідомо робить операцію", — зазначають у фінустанові.
Водночас, якщо клієнт впевнений в надійності сайту, де здійснюється операція, то розблокувати платіж можна самому. Для цього потрібно заповнити поле номера телефону для розблокування за посиланням. Після опрацювання заявки необхідно провести платіж повторно.
Також можна отримати ПІН-код таким чином: відправити смс-повідомлення з текстом PIN+1234 на номер +380920003700 (PIN — три латинські букви, 1234 — останні чотири цифри особистої картки). Після цього надійде відповідь від банку з новим PIN-кодом.
Окрім того, можна запросити зміну ПІН-коду через номер на 3700 (для громадян в Україні).
У ПриватБанку додали, що мусять блокувати платежі, оскільки банк не несе відповідальності за відповідні транзакції в разі подальших проблем із подібними сайтами та необхідністю повернення коштів.
"Співпраця з компаніями, що знаходяться поза зоною впливу чинного законодавства України та дозволяють здійснювати арбітражні маржинальні операції, є ризикованою, оскільки такі компанії можуть бути посередниками між реальними брокерами та клієнтами, а також незареєстрованими у відповідному порядку або навіть шахраями. У цьому випадку шанси повернути кошти значно зменшуються, оскільки ведення судового процесу необхідно буде проводити саме в країні розташування компанії", — наголосили на порталі фінустанови.
Нагадаємо, у ПриватБанку можуть виникнути труднощі зі списанням кешбеку. Водночас, у фінустанові розповіли, що зроблять все можливе для усунення проблем.
Раніше ми писали, що ПриватБанк почав активно блокувати рахунки деяким волонтерам. У банку пояснили, що діють в рамках вимог Нацбанку.
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