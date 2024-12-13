ПриватБанк розповів, як обійти блокування під час оплати на ризикових сайтах

Купівля товарів в інтернеті. Фото: Freepik

У держфінустанові "ПриватБанк" пояснили, чому іноді відмовляють в здійсненні платежів онлайн та вимагають додатково ввести ПІН-код. Також розповіли, як самотужки розблокувати такі платежі.

Про це йдеться на порталі банку.

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Операції з додатковим ПІН-кодом

На порталі "Мінфін" з'явилась скарга клієнтки, де розповіла про блокування платежу під час купівлі товару, банк вимагав зробити додаткові маніпуляції у вигляді надсилання підтвердження ПІН-коду.

"Прийшло повідомлення, що треба підтвердити СМС, я все зробила, надіслала код, а вони мені пишуть, що картка буде заблокована! І все це, хоча код був вірний! Потім вони ще кілька кодів почали вимагати, і на цьому не зупинилися — тепер хочуть підтвердження пін-коду, яким я ніколи не користувалася! Я ж карткою завжди онлайн розраховувалась! Я намагалась зв’язатися з ними, але це просто неможливо! Вхід в аплікацію заблокували і вимагають пін, який я не знаю!", — йдеться у дописі.

У банку пояснюють, що заблокувати платіж можуть, якщо за наявною інформацією, торгова точка або сайт, де здійснювалась платіжна операція, виявиться ризиковою. Для таких транзакцій необхідне додаткове підтвердження з боку клієнта.

"ПриватБанк піклується про збереження коштів на рахунках клієнтів, тому платежі в подібних точках зупиняються, поки клієнт не підтвердить, що свідомо робить операцію", — зазначають у фінустанові.

Водночас, якщо клієнт впевнений в надійності сайту, де здійснюється операція, то розблокувати платіж можна самому. Для цього потрібно заповнити поле номера телефону для розблокування за посиланням. Після опрацювання заявки необхідно провести платіж повторно.

Скриншот. Джерело: ПриватБанк

Також можна отримати ПІН-код таким чином: відправити смс-повідомлення з текстом PIN+1234 на номер +380920003700 (PIN — три латинські букви, 1234 — останні чотири цифри особистої картки). Після цього надійде відповідь від банку з новим PIN-кодом.

Окрім того, можна запросити зміну ПІН-коду через номер на 3700 (для громадян в Україні).

У ПриватБанку додали, що мусять блокувати платежі, оскільки банк не несе відповідальності за відповідні транзакції в разі подальших проблем із подібними сайтами та необхідністю повернення коштів.

"Співпраця з компаніями, що знаходяться поза зоною впливу чинного законодавства України та дозволяють здійснювати арбітражні маржинальні операції, є ризикованою, оскільки такі компанії можуть бути посередниками між реальними брокерами та клієнтами, а також незареєстрованими у відповідному порядку або навіть шахраями. У цьому випадку шанси повернути кошти значно зменшуються, оскільки ведення судового процесу необхідно буде проводити саме в країні розташування компанії", — наголосили на порталі фінустанови.

Нагадаємо, у ПриватБанку можуть виникнути труднощі зі списанням кешбеку. Водночас, у фінустанові розповіли, що зроблять все можливе для усунення проблем.

Раніше ми писали, що ПриватБанк почав активно блокувати рахунки деяким волонтерам. У банку пояснили, що діють в рамках вимог Нацбанку.