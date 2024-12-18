ПриватБанк з невідомих причин відмовляє у переказі донатів на ЗСУ — деталі

Клієнти ПриватБанку поскаржились на проблеми з донатами
Клієнти державного "ПриватБанку" мають труднощі з перерахунком коштів у застосунку "Дія" для Збройних сил України. Йдеться про отримані кошти в 1 тис. грн за державною програмою "Зимова єПідтримка" на картку "Національного кешбеку".
Про це повідомляють користувачі на сторінці порталу держпослуг "Дія" у соцмережі Facebook.
Проблеми з донатами на армію
Так, деякі громадяни у коментарях скаржаться, що не вдається здійснити перерахування державних коштів на підтримку ЗСУ.
Як зазначається на порталі, зокрема, йдеться про донати на армію, а також про купівлю облігацій, адже вони коштують більше ніж 1 тис. гривень допомоги, наданої за програмою.
Також українці діляться лайфхаками, як обходять такі проблеми. Зокрема, дехто з них пише, що оплачують комунальні послуги коштами державної допомоги, а власну тисячу гривень переказують на армію.
Як задонатити 1 тис. грн через ПриватБанк
Громадяни, які оформили виплату на картку "Нацкешбек", у ПриватБанку, можуть здійснити переказ на благодійність у мобільному застосунку "Приват24".
Для цього потрібно зробити кілька кроків. А саме:
- обрати категорію "Добро";
- категорію фонду, який є бажання підтримати: "Допомога армії"/Благодійність для українців";
- ввести суму переказу і картку, з якої треба зняти кошти;
- підтвердити операцію.
Окрім того, можна здійснити переказ коштів через меню "Сервіси". Там необхідно:
- знайти категорію "Платежі";
- "Допомога армії" чи "Благодійність для українців".
- далі треба здійснити вибір з-поміж благодійних фондів.
Також ми писали, як отримати кошти на дітей за програмою "Зимова єПідтримка" не в "Дії", адже там можуть бути труднощі з документами. Це можна зробити у будь-якому відділенні банку, зокрема ПриватБанку.
Ще повідомлялося, що клієнти ПриватБанку поскаржились на некоректне списання коштів кешбеку у програмі "Привіт". Чомусь банк списував комісію замість кешбеку за використання кредитних коштів.
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