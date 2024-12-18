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Клієнти ПриватБанку поскаржились на проблеми з донатами

18 грудня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк з невідомих причин відмовляє у переказі донатів на ЗСУ — деталі
Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Клієнти державного "ПриватБанку" мають труднощі з перерахунком коштів у застосунку "Дія" для Збройних сил України. Йдеться про отримані кошти в 1 тис. грн за державною програмою "Зимова єПідтримка" на картку "Національного кешбеку".

Про це повідомляють користувачі на сторінці порталу держпослуг "Дія" у соцмережі Facebook.

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Проблеми з донатами на армію

Так, деякі громадяни у коментарях скаржаться, що не вдається здійснити перерахування державних коштів на підтримку ЗСУ.

Як зазначається на порталі, зокрема, йдеться про донати на армію, а також про купівлю облігацій, адже вони коштують більше ніж 1 тис. гривень допомоги, наданої за програмою.

 

ПриватБанк
Скриншот. Джерело: Дія у Fb

Також українці діляться лайфхаками, як обходять такі проблеми. Зокрема, дехто з них пише, що оплачують комунальні послуги коштами державної допомоги, а власну тисячу гривень переказують на армію.

Як задонатити 1 тис. грн через ПриватБанк

Громадяни, які оформили виплату на картку "Нацкешбек", у ПриватБанку, можуть здійснити переказ на благодійність у мобільному застосунку "Приват24".

Для цього потрібно зробити кілька кроків. А саме:

  • обрати категорію "Добро";
  • категорію фонду, який є бажання підтримати: "Допомога армії"/Благодійність для українців";
  • ввести суму переказу і картку, з якої треба зняти кошти;
  • підтвердити операцію.

Окрім того, можна здійснити переказ коштів через меню "Сервіси". Там необхідно:

  • знайти категорію "Платежі";
  • "Допомога армії" чи "Благодійність для українців".
  • далі треба здійснити вибір з-поміж благодійних фондів.

Також ми писали, як отримати кошти на дітей за програмою "Зимова єПідтримка" не в "Дії", адже там можуть бути труднощі з документами. Це можна зробити у будь-якому відділенні банку, зокрема ПриватБанку. 

Ще повідомлялося, що клієнти ПриватБанку поскаржились на некоректне списання коштів кешбеку у програмі "Привіт". Чомусь банк списував комісію замість кешбеку за використання кредитних коштів.

виплати ЗСУ ПриватБанк банки армія донат

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