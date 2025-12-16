Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Кредит в обанкротившемся банке — как и кому выплачивать

Кредит в обанкротившемся банке — как и кому выплачивать

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 08:45
Банкротство банка — украинцам объяснили на каких условиях выплачиваются кредиты
Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Если банк обанкротился или действие его лицензии временно приостановили, все клиенты такого финансового учреждения оказываются в непонятной ситуации. У многих может появиться вопрос: а нужно ли продолжать выплаты по кредиту.

Ответ предоставили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Реклама
Читайте также:

Если банк обанкротился, что будет с кредитом

Украинцам, которые имеют оформленные банковские кредиты, следует помнить, что даже их банк получит статус неплатежеспособного — это не избавит их от обязанности выполнять условия кредитного договора. То есть, все платежи нужно выполнять в любом случае.

Так, когда в банке заработает временная администрация, то все операции будет контролировать Фонд гарантирования вкладов. Поэтому все кредиты будут действовать, а проценты будут начисляться — как и прописано в договоре между заемщиком и банком.

Как погашать кредит

Пока банковскую лицензию не отозвали, а произойдет это с началом ликвидации банка — кредит нужно платить по реквизитам, предусмотренным договором.

Когда лицензию признают недействительной, тогда деньги, которые будут вноситься на погашение кредита, будут попадать на накопительный счет в НБУ. Реквизиты для оплаты кредита можно будет найти на сайте неплатежеспособного банка и Фонда гарантирования вкладов.

Если заемщик не может погашать кредит

Тогда можно реструктуризировать долг. У всех клиентов есть право обратиться в неплатежеспособный банк и написать заявление с просьбой изменить график или условия оплаты. Это позволит:

  • уменьшить финансовую нагрузку;
  • сохранить положительную кредитную историю;
  • избежать судебных процессов, арестов имущества и счетов;
  • предотвратить продажу прав требования и риск потери бизнеса.

В ФГВФЛ подчеркивают, что в случае, если кредит в неплатежеспособном банке имеет предприниматель, то для него важно действовать проактивно: не просрочивать оплаты, следить за реквизитами и обращаться за реструктуризацией.

Как сообщалось ранее, Ощадбанк будет поддерживать бизнес, который создали или которым руководят женщины. Такие бизнесы получат от банка кредиты в размере от 5 млн до 10 млн гривен. Узнавайте также, что не так с услугой "Оплата частями" в ПриватБанке и как могут измениться условия для клиентов.

выплаты кредиты деньги банки микрокредиты
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации