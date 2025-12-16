Банкротство банка — украинцам объяснили на каких условиях выплачиваются кредиты

Кредит в обанкротившемся банке — как и кому выплачивать
Если банк обанкротился или действие его лицензии временно приостановили, все клиенты такого финансового учреждения оказываются в непонятной ситуации. У многих может появиться вопрос: а нужно ли продолжать выплаты по кредиту.
Ответ предоставили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Если банк обанкротился, что будет с кредитом
Украинцам, которые имеют оформленные банковские кредиты, следует помнить, что даже их банк получит статус неплатежеспособного — это не избавит их от обязанности выполнять условия кредитного договора. То есть, все платежи нужно выполнять в любом случае.
Так, когда в банке заработает временная администрация, то все операции будет контролировать Фонд гарантирования вкладов. Поэтому все кредиты будут действовать, а проценты будут начисляться — как и прописано в договоре между заемщиком и банком.
Как погашать кредит
Пока банковскую лицензию не отозвали, а произойдет это с началом ликвидации банка — кредит нужно платить по реквизитам, предусмотренным договором.
Когда лицензию признают недействительной, тогда деньги, которые будут вноситься на погашение кредита, будут попадать на накопительный счет в НБУ. Реквизиты для оплаты кредита можно будет найти на сайте неплатежеспособного банка и Фонда гарантирования вкладов.
Если заемщик не может погашать кредит
Тогда можно реструктуризировать долг. У всех клиентов есть право обратиться в неплатежеспособный банк и написать заявление с просьбой изменить график или условия оплаты. Это позволит:
- уменьшить финансовую нагрузку;
- сохранить положительную кредитную историю;
- избежать судебных процессов, арестов имущества и счетов;
- предотвратить продажу прав требования и риск потери бизнеса.
В ФГВФЛ подчеркивают, что в случае, если кредит в неплатежеспособном банке имеет предприниматель, то для него важно действовать проактивно: не просрочивать оплаты, следить за реквизитами и обращаться за реструктуризацией.
Как сообщалось ранее, Ощадбанк будет поддерживать бизнес, который создали или которым руководят женщины. Такие бизнесы получат от банка кредиты в размере от 5 млн до 10 млн гривен. Узнавайте также, что не так с услугой "Оплата частями" в ПриватБанке и как могут измениться условия для клиентов.
Читайте Новини.LIVE!