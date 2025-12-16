Банкротство банка — украинцам объяснили на каких условиях выплачиваются кредиты

Человек достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Если банк обанкротился или действие его лицензии временно приостановили, все клиенты такого финансового учреждения оказываются в непонятной ситуации. У многих может появиться вопрос: а нужно ли продолжать выплаты по кредиту.

Ответ предоставили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Если банк обанкротился, что будет с кредитом

Украинцам, которые имеют оформленные банковские кредиты, следует помнить, что даже их банк получит статус неплатежеспособного — это не избавит их от обязанности выполнять условия кредитного договора. То есть, все платежи нужно выполнять в любом случае.

Так, когда в банке заработает временная администрация, то все операции будет контролировать Фонд гарантирования вкладов. Поэтому все кредиты будут действовать, а проценты будут начисляться — как и прописано в договоре между заемщиком и банком.

Как погашать кредит

Пока банковскую лицензию не отозвали, а произойдет это с началом ликвидации банка — кредит нужно платить по реквизитам, предусмотренным договором.

Когда лицензию признают недействительной, тогда деньги, которые будут вноситься на погашение кредита, будут попадать на накопительный счет в НБУ. Реквизиты для оплаты кредита можно будет найти на сайте неплатежеспособного банка и Фонда гарантирования вкладов.

Если заемщик не может погашать кредит

Тогда можно реструктуризировать долг. У всех клиентов есть право обратиться в неплатежеспособный банк и написать заявление с просьбой изменить график или условия оплаты. Это позволит:

уменьшить финансовую нагрузку;

сохранить положительную кредитную историю;

избежать судебных процессов, арестов имущества и счетов;

предотвратить продажу прав требования и риск потери бизнеса.

В ФГВФЛ подчеркивают, что в случае, если кредит в неплатежеспособном банке имеет предприниматель, то для него важно действовать проактивно: не просрочивать оплаты, следить за реквизитами и обращаться за реструктуризацией.

