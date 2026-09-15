Сбой в "ПриватБанке" 15 сентября: какие услуги не работают

ПриваБанк. Фото: Новини.LIVE

Клиенты ПриватБанка временно могут столкнуться с проблемами при проведении платежей и переводов. В банке подтвердили технический сбой и сообщили, что уже работают над восстановлением стабильной работы сервисов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.

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Что произошло в ПриватБанке

В банке отметили, что платежи и переводы в настоящее время работают нестабильно из-за технического сбоя. Клиенты могут не иметь возможности провести нужную операцию или столкнуться с ошибкой при ее выполнении.

«Мы уже устраняем неполадки, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу», — сообщили в ПриватБанке.

Точную причину технических проблем и сроки полного восстановления работы банк пока не назвал.

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Что делать клиентам

Если платеж или перевод не проходит, не стоит повторять операцию много раз подряд, особенно если средства уже были списаны со счета. Сначала стоит проверить статус операции в Приват24 и убедиться, не были ли средства зачислены получателю.

ПриватБанк отмечает, что переводы можно осуществлять через Приват24, а в отдельных случаях доступны альтернативные каналы проведения операций.

Клиентам, которым срочно необходимо осуществить платеж, следует дождаться сообщения банка о возобновлении работы сервисов или проверить доступность операции позже.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как клиентам ПриватБанка заказать наличную валюту в отделении. В материале также указаны суточные ограничения на получение иностранной валюты. Это может быть полезно тем, кто планирует снять значительную сумму наличных.

Также Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк может изменять кредитный лимит клиентов в зависимости от их возраста. После 70 лет банк в отдельных случаях может уменьшить доступную сумму или полностью обнулить кредитный лимит. При этом картой можно продолжать пользоваться для собственных средств и получения пенсии.