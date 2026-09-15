Сбой в "ПриватБанке" 15 сентября: какие услуги не работают

"ПриватБанк" сообщил о сбое: что происходит с платежами и переводами
Клиенты ПриватБанка временно могут столкнуться с проблемами при проведении платежей и переводов. В банке подтвердили технический сбой и сообщили, что уже работают над восстановлением стабильной работы сервисов.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПриватБанк.
Что произошло в ПриватБанке
В банке отметили, что платежи и переводы в настоящее время работают нестабильно из-за технического сбоя. Клиенты могут не иметь возможности провести нужную операцию или столкнуться с ошибкой при ее выполнении.
«Мы уже устраняем неполадки, чтобы как можно быстрее восстановить стабильную работу», — сообщили в ПриватБанке.
Точную причину технических проблем и сроки полного восстановления работы банк пока не назвал.
Что делать клиентам
Если платеж или перевод не проходит, не стоит повторять операцию много раз подряд, особенно если средства уже были списаны со счета. Сначала стоит проверить статус операции в Приват24 и убедиться, не были ли средства зачислены получателю.
ПриватБанк отмечает, что переводы можно осуществлять через Приват24, а в отдельных случаях доступны альтернативные каналы проведения операций.
Клиентам, которым срочно необходимо осуществить платеж, следует дождаться сообщения банка о возобновлении работы сервисов или проверить доступность операции позже.
Ранее Новини.LIVE писали о том, как клиентам ПриватБанка заказать наличную валюту в отделении. В материале также указаны суточные ограничения на получение иностранной валюты. Это может быть полезно тем, кто планирует снять значительную сумму наличных.
Также Новини.LIVE сообщали, что ПриватБанк может изменять кредитный лимит клиентов в зависимости от их возраста. После 70 лет банк в отдельных случаях может уменьшить доступную сумму или полностью обнулить кредитный лимит. При этом картой можно продолжать пользоваться для собственных средств и получения пенсии.