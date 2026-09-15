Збій у ПриватБанку 15 вересня: які послуги не працюють

ПриваБанк. Фото: Новини.LIVE

Клієнти ПриватБанку тимчасово можуть зіткнутися з проблемами під час проведення платежів і переказів. У банку підтвердили технічний збій та повідомили, що вже працюють над відновленням стабільної роботи сервісів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ПриватБанк

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Що сталося у ПриватБанку

У банку зазначили, що платежі та перекази наразі працюють нестабільно через технічний збій. Клієнти можуть не мати можливості провести потрібну операцію або зіткнутися з помилкою під час її виконання.

"Ми вже все лагодимо, щоб якнайшвидше повернути стабільну роботу", — повідомили у ПриватБанку.

Точну причину технічних проблем та терміни повного відновлення роботи банк наразі не назвав.

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Що робити клієнтам

Якщо платіж або переказ не проходить, не варто повторювати операцію багато разів поспіль, особливо якщо кошти вже були списані з рахунку. Спочатку варто перевірити статус операції в Приват24 та переконатися, чи не було зарахування коштів отримувачу.

ПриватБанк зазначає, що перекази можна здійснювати через Приват24, а в окремих випадках доступні альтернативні канали проведення операцій.

Клієнтам, яким терміново потрібно провести платіж, варто дочекатися повідомлення банку про відновлення роботи сервісів або перевірити доступність операції пізніше.

Раніше Новини.LIVE писали, як клієнтам ПриватБанку замовити готівкову валюту у відділенні. У матеріалі також зазначені добові обмеження на отримання іноземної валюти. Це може бути корисно тим, хто планує зняти значну суму готівки.

Також Новини.LIVE повідомляли, що ПриватБанк може змінювати кредитний ліміт клієнтів залежно від їхнього віку. Після 70 років банк в окремих випадках може зменшити доступну суму або повністю обнулити кредитний ліміт. Водночас карткою можна продовжувати користуватися для власних коштів та отримання пенсії.