Подписки ПриватБанка: тарифы, кэшбэк и скидки на покупки

Банкомат ПриватБанк. Фото: Новини.LIVE

ПриватБанк открыл всем клиентам доступ к новому сервису "Подписки", который объединяет специальные предложения банка и его партнеров. Пользователи могут получать кэшбэк за цифровые сервисы, почтовые услуги и топливо, а также скидки на покупки. Максимальная заявленная совокупная экономия — до 1 000 грн в месяц.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ПриватБанка.

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Что такое "Подписки" от ПриватБанка

Новый сервис предоставляет клиентам постоянный доступ к специальным предложениям от партнеров банка. Речь идет о скидках, кэшбэке и других преимуществах при оплате повседневных товаров и услуг.

ПриватБанк отмечает, что при создании сервиса ориентировался на реальные расходы клиентов. По данным банка, 91% активных пользователей покупают продукты, 51% тратят средства на медицину, а 33% регулярно оплачивают почтовые услуги. Цифровыми сервисами пользуются 32% клиентов, топливо покупают 26%.

Таким образом, платные пакеты рассчитаны в первую очередь на тех, кто регулярно пользуется несколькими категориями партнерских услуг.

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Какие преимущества можно получить

В сервис входят предложения в нескольких категориях:

Цифровые сервисы — кэшбэк до 200 грн при оплате YouTube Premium, Megogo, Netflix, Spotify, ChatGPT, сервисов Google и Apple и других услуг.

Почтовые услуги — кэшбэк до 100 грн за доставку через "Новую почту", "Укрпошту", Meest и других операторов.

Топливо — в дополнение к бонусам программы PRIDE от WOG можно получить скидку до 3 грн за литр. В самом большом пакете лимит составляет до 200 литров в месяц.

"Сильпо" — специальные предложения месяца, в частности кофе и круассан за 1 грн, а также до 200 грн скидки на покупки онлайн и офлайн.

Медицинские услуги — до пяти телеконсультаций в месяц, неотложная медицинская помощь и медицинский консьерж.

Для медицинских услуг предусмотрены годовые лимиты: 10 000 грн для пакета "Приват PRO" и 30 000 грн для "Спильна PRO".

Сколько стоят подписки

Клиентам доступны три уровня обслуживания.

Базовый

Бесплатно

Стандартное пользование банковскими услугами без ежемесячной платы. Для этого уровня предусмотрена отмена комиссий за переводы между картами банка с подпиской и бесплатное пополнение карт для выплат с подпиской.

Приват PRO

129 грн/мес

Пакет для активных пользователей почтовых, цифровых, медицинских сервисов, супермаркетов и АЗС. Первый месяц для всех клиентов — бесплатный пробный период.

Совместный PRO

297 грн/мес

Пакет для пяти человек. Владелец может пригласить до четырех человек, чтобы совместно пользоваться увеличенными лимитами и преимуществами.

Кому может быть выгодна платная подписка

Главный вопрос для клиента — покроет ли экономия ежемесячную стоимость пакета.

Например, "Приват PRO" стоит 129 грн в месяц. Чтобы подписка окупилась, достаточно получить скидки или кэшбэк на сумму, превышающую эту плату. Если клиент регулярно пользуется топливом, почтой и цифровыми сервисами, такая сумма вполне достижима.

Для "Спильна PRO" ежемесячная плата составляет 297 грн, но пакет рассчитан на пятерых человек. В пересчете это 59,40 грн на одного пользователя, если все пятеро действительно пользуются преимуществами. В то же время экономия будет зависеть от фактических расходов и установленных лимитов.

Заявленная совокупная экономия до 1 000 грн — это максимальная возможность, а не гарантированная выплата каждому клиенту. Чтобы оценить реальную выгоду, стоит учитывать только те услуги, которыми человек пользуется регулярно.

Что стоит проверить перед подключением

Перед переходом на платный пакет клиенту стоит:

определить, сколько ежемесячно тратится на топливо, почту, цифровые сервисы и покупки; проверить, какие именно предложения доступны в выбранном пакете; сопоставить ожидаемую экономию с оплатой в размере 129 или 297 грн; учесть лимиты кэшбэка, скидок и медицинских услуг; после завершения бесплатного первого месяца оценить, оправдана ли дальнейшая оплата.

Бесплатный базовый уровень остается доступным для клиентов, которым не нужны дополнительные предложения. Поэтому платная подписка не является обязательным условием пользования услугами банка.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентам ПриватБанка могут начислять компенсации за отдельные платежи через Приват24. Выплаты доступны при определенных условиях и зависят от участия в акционной программе. Размер вознаграждения может отличаться в зависимости от условий предложения.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторые клиенты ПриватБанка в сентябре могут получить выплату в размере 2 000 грн. Средства начисляются при условии соответствия установленным требованиям программы. Выплата имеет целевое назначение и доступна не всем клиентам банка.