Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финансовый номер в Приват24 — кого ждут проблемы с заменой

Финансовый номер в Приват24 — кого ждут проблемы с заменой

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 07:01
Смена финансового номера в ПриватБанке — кто и почему столкнулся с проблемами
Мобильное приложение. Фото: Новини.LIVE

Некоторые клиенты "ПриватБанка", которые находятся за рубежом, из-за недоступного старого финансового номера потеряли доступ к мобильному приложению "Приват24". Известно, есть ли возможность дистанционного улаживания проблемы.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин", где можно оставить отзыв о работе банков, информируют Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Потеря старого номера, привязанного к "Приват24"

Как рассказала одна из клиенток, она, находясь во время войны за пределами Украины, потеряла предыдущий финансовый номер, к которому привязан счет. В связи с этим нет возможности свободно пользоваться мобильным приложением "Приват24".

Система требует нового номера для операций со счетами, однако не знает, как это сделать дистанционно.

"Я за границей. Приват24 не открывается. Старый финансовый номер недоступен. Нужно сменить финансовый номер. Имею загранпаспорт и Дію", — говорится в обращении.

Правила смены финансового номера в Украине и за рубежом

Согласно информации банка, операторы финучреждения могут помочь сменить номер телефона на актуальный, однако такая возможность распространяется исключительно на номера украинских мобильных операторов.

Вопрос смены финансового номера можно уточнить в контакт-центре в Украине и за рубежом:

  1. Для звонков по Украине: 3700;
  2. Для звонков из-за рубежа: +38-073-716-11-31.

Кроме того, можно попробовать решить этот вопрос через чат банка. Для этого достаточно иметь доступ к камере, чтобы оператор мог увидеть украинский паспорт для идентификации заявителя.

Если у клиента изменился номер, однако доступ к приложению не потерян, можно изменить номер мобильного телефона на другой при наличии старого. Для этого надо знать PIN-код от карты и выполнить следующие шаги:

  • в "Приват24" выбрать пункт "Безопасность";
  • зайти в раздел "Изменение логина";
  • перейти в "Далее";
  • ввести PIN-код карты;
  • указать новый номер;
  • ввести код из сообщения, которое поступит на номер.

Ранее мы сообщали, что в этом месяце в ПриватБанке будут действовать особые правила на международные переводы. Некоторые клиенты смогут получить компенсации.

Еще рассказывали, что в феврале клиенты могут подать запрос на помощь в 2 тыс. грн на медобследование в самом отделении ПриватБанка. Ранее такая возможность была недоступна.

ПриватБанк банки Приват24 банковские карты мобильный телефон
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации