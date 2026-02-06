Смена финансового номера в ПриватБанке — кто и почему столкнулся с проблемами

Мобильное приложение. Фото: Новини.LIVE

Некоторые клиенты "ПриватБанка", которые находятся за рубежом, из-за недоступного старого финансового номера потеряли доступ к мобильному приложению "Приват24". Известно, есть ли возможность дистанционного улаживания проблемы.

Об этом говорится в сообщении на портале "Минфин", где можно оставить отзыв о работе банков, информируют Новини.LIVE.

Потеря старого номера, привязанного к "Приват24"

Как рассказала одна из клиенток, она, находясь во время войны за пределами Украины, потеряла предыдущий финансовый номер, к которому привязан счет. В связи с этим нет возможности свободно пользоваться мобильным приложением "Приват24".

Система требует нового номера для операций со счетами, однако не знает, как это сделать дистанционно.

"Я за границей. Приват24 не открывается. Старый финансовый номер недоступен. Нужно сменить финансовый номер. Имею загранпаспорт и Дію", — говорится в обращении.

Правила смены финансового номера в Украине и за рубежом

Согласно информации банка, операторы финучреждения могут помочь сменить номер телефона на актуальный, однако такая возможность распространяется исключительно на номера украинских мобильных операторов.

Вопрос смены финансового номера можно уточнить в контакт-центре в Украине и за рубежом:

Для звонков по Украине: 3700; Для звонков из-за рубежа: +38-073-716-11-31.

Кроме того, можно попробовать решить этот вопрос через чат банка. Для этого достаточно иметь доступ к камере, чтобы оператор мог увидеть украинский паспорт для идентификации заявителя.

Если у клиента изменился номер, однако доступ к приложению не потерян, можно изменить номер мобильного телефона на другой при наличии старого. Для этого надо знать PIN-код от карты и выполнить следующие шаги:

в "Приват24" выбрать пункт "Безопасность";

зайти в раздел "Изменение логина";

перейти в "Далее";

ввести PIN-код карты;

указать новый номер;

ввести код из сообщения, которое поступит на номер.

