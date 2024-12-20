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ПриватБанк отменит на весь год оплату одной из услуг

20 декабря 2024 07:01
Ксения Симонова - Редактор
ПриватБанк будет бесплатно доставлять карточки весь 2025 год.
Отделение ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственный "ПриватБанк" рассказал об изменениях в вопросе отправки банковских карт по стране и миру. Финучреждение решило продлить предоставление такой услуги на безвозмездной основе на целый 2025 год.

Об этом информирует пресс-центр банка.

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Услуга бесплатной доставки карт ПриватБанка

Ранее в ПриватБанке сообщалось, что соответствующий сервис будет бесплатным до конца текущего года, однако теперь такая возможность будет доступна еще один год.

"ПриватБанк продлил до конца наступающего 2025 года бесплатную отправку банковских карт с доставкой по всей Украине и в 48 стран мира", — говорится в сообщении.

По словам члена правления ПриватБанка по розничному бизнесу Дмитрия Мусиенко, клиенты могут воспользоваться бесплатной доставкой карт в случае:

  • перевыпуска действующей платежной карты;
  • открытия новой цифровой карты через приложение "Приват24".

Банк бесплатно доставит:

  • карту кредитную "Универсальная";
  • карту "Универсальная Gold";
  • карту для выплат (в том числе и пенсионную, для социальных выплат и т.п.);
  • карту для выплат Gold (в том числе и пенсионную);
  • карту "Ключ к счету" для предпринимателей.

Как заказать доставку карты

Украинцы могут заказать новую карту ПриватБанка или перевыпустить старую в Приват24. Оформить заявку можно в несколько кликов.

Для этого нужно:

  • открыть меню "Все карты";
  • выбрать карту, которую нужно перевыпустить;
  • перейти к ее настройкам;
  • нажать "Заказать карту";
  • выбрать доставку.

После чего можно получить карту:

  • в отделении или почтомате Новой Почты в Украине;
  • через Новую Почту или Укрпочту — за границей.

 

ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

В финучреждении напомнили, что с начала войны ПриватБанк продлил срок действия всех платежных карт. Это позволило свободно пользоваться картами для оплаты товаров и услуг в торговых сетях и снятия наличных денег.

В то же время, чтобы делать покупки онлайн при необходимости перевыпуска, можно заказать цифровую карту в Приват24 и получить реальную бесплатно.

Срок доставки пластиковой карты по Украине — на следующий день в отделении "Новой почты" или почтомате, за границей оператором доставки "Новая почта" — 7-14 дней, "Укрпочтой" — 7-30 дней.

Напомним, один из военнослужащих рассказал, что повышение военного сбора в стране коснулось доходов бойцов. Речь идет о депозитах, с доходов которых теперь удерживают 5% вместо 1,5%.

Также мы писали, что в ПриватБанке объяснили отказы в осуществлении некоторых онлайн-платежей. Для тех, кто не боится рисковать, рассказали, как обойти блокировку и произвести расчет.

ПриватБанк банки Приват24 банковские карты услуги

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