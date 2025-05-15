ПриватБанк запустил новый важный онлайн-сервис — касается всех

Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственный "ПриватБанк" ввел возможность дистанционной покупки билетов от ведущих железнодорожных компаний стран Европы. Такой сервис теперь доступен для всех клиентов на специальной платформе финучреждения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра банка.

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Как отметили в пресс-службе, гражданам, которые путешествуют по европейским странам, доступна услуга онлайн-покупки билетов на популярные направления железных дорог ФРГ, Австрии и Чехии на платформе банка.

По словам члена правления ПриватБанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрия Мусиенко, специалисты финучреждения руководствовались желанием обеспечить клиентам максимальный комфорт, независимо от того, где находятся. С появлением нового сервиса они смогут забыть о языковом барьере или проблемах с незнакомыми платформами.

"Это новый в Украине сервис, который предлагает больше возможностей для путешествий и устраняет барьеры, с которыми часто сталкиваются украинцы за рубежом: языковой барьер, многообразие европейских платформ и трудности в поиске билетов на поезда", — говорится в сообщении.

В финучреждении уточнили, что услуга полностью адаптирована для украинских граждан:

информация доступна на украинском языке;

оплата картой ПриватБанка;

работает круглосуточно техподдержка.

Иллюстрация. Источник: ПриватБанк

Как приобрести железнодорожный билет

Для осуществления платежа за билет на поезд необходимо:

указать направление — откуда/куда ехать;

определить дату поездки;

указать номер рейса и время отправления;

указать номер вагона и место;

выбрать необходимое количество билетов, а также вид: детский/взрослый;

указать фамилию и имя каждого из пассажиров.

На сайте отмечается, что во время военного положения оплата билетов открывается за 20 суток до поездки. После оформления билета запрещается менять дату отправления, станции отправления (прибытия), место, имя и фамилию пассажиров.

Напомним, в ПриватБанке сообщили, кто имеет высокие шансы вернуть украденные мошенниками деньги. Также назвали ключевые правила финансовой безопасности.

Также мы сообщали об очередной схеме мошенничества. Согласно ей, клиенты ПриватБанка получают звонки якобы от службы безопасности с просьбой предоставить личную банковскую информацию.