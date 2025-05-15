ПриватБанк запустив новий важливий онлайн-сервіс — стосується всіх

Банківська картка у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний "ПриватБанк" запровадив можливість дистанційного купівлі квитків від провідних залізничних компаній країн Європи. Такий сервіс тепер доступний для всіх клієнтів на спеціальній платформі фінустанови.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру банку.

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Детальніше про новий сервіс у ПриватБанку

Як зазначили у пресслужбі, громадянам, які мандрують європейськими країнами, доступна послуга онлайн-купівлі квитків на популярні напрямки залізниць ФРН, Австрії та Чехії на платформі банку.

За словами члена правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитра Мусієнка, фахівці фінустанови керувались бажанням забезпечити клієнтам максимальний комфорт, незалежно від того, де перебувають. З появою нового сервісу вони зможуть забути про мовний бар’єр чи проблеми з незнайомими платформами.

"Це новий в Україні сервіс, що пропонує більше можливостей для мандрівок та усуває бар’єри, з якими часто стикаються українці за кордоном: мовний бар’єр, різноманіття європейських платформ та труднощі у пошуку квитків на потяги", — йдеться у повідомленні.

У фінустанові уточнили, що послуга цілком адаптована для українських громадян:

інформація доступна українською мовою;

оплата карткою ПриватБанку;

працює цілодобово техпідтримка.

Ілюстрація. Джерело: ПриватБанк

Як придбати залізничний квиток

Для здійснення платежу за квиток на поїзд необхідно:

зазначити напрямок — звідки/куди їхати;

визначити дату поїздки;

вказати номер рейсу та час відправлення;

зазначити номер вагона та місце;

обрати необхідну кількість квитків, а також вид: дитячий/дорослий;

вказати прізвище та ім'я кожного з пасажирів.

На сайті зазначається, що під час воєнного стану оплата квитків відкривається за 20 діб до поїздки. Після оформлення квитка забороняється змінювати дату відправлення, станції відправлення (прибуття), місце, ім'я та прізвище пасажирів.

Нагадаємо, у ПриватБанку повідомили, хто має високі шанси повернути вкрадені шахраями гроші. Також назвали ключові правила фінансової безпеки.

Також ми повідомляли про чергову схему шахрайства. Згідно з нею, клієнти ПриватБанку отримують дзвінки нібито від служби безпеки з проханням надати особисту банківську інформацію.