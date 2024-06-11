ПриватБанк облегчит жизнь бизнесу — что нового в сервисах

Приложение Приват24. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" предоставило возможность для украинских разработчиков, бизнеса и сервисных компаний интегрировать мобильное приложение "Терминал" в другие приложения и программные решения. Благодаря этому лучшие цифровые сервисы станут более доступными для бизнеса.

Об этом проинформировали в пресс-службе ПриватБанка.

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Интеграция "Терминала" Привата в другие приложения

Как отметил руководитель направления торгового эквайринга ПриватБанка Сергей Макаренко, мобильное приложение "Терминал", благодаря которому бизнес может совершать безналичные операции по приему платежей с помощью смартфона, является лучшим решением на рынке и единственным, которое работает с операционными системами Android и iOS.

Новация позволит лучшим цифровым сервисам стать еще доступнее любому бизнесу в стране.

В ПриватБанке убеждены, что комфортный способ приема безналичных платежей позволит расширить возможности цифровых клиентских сервисов и сэкономит ресурсы на разработках программных решений.

"Интеграция мобильного приложения Терминал будет полезна бизнесу, использующему собственную программу для продажи товаров или услуг и которому нужен функционал безналичного приема платежей с карты или электронного кошелька", — рассказали в пресс-службе.

Также в банке объяснили, как интегрировать терминал в мобильное приложение или программный комплекс. Ознакомиться можно по ссылке.

Как известно, приложение "Терминал" позволяет использовать в качестве POS-терминала со встроенным ПРРО (программным регистратором расчетных операций) собственный Android смартфон или iPhone.

По объему оплат через "Терминал" ПриватБанка и смартфон лидируют продуктовые магазины — около 600 тыс. в год, заведения общепита — 420 тысяч в год.

Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк вместе с Visa подарит нулевой тариф для бизнеса, который занимается продажей товаров через интернет и принимает платежи с платежных карт. Такая возможность будет действовать до 15 июля 2024г.

Также писали, что ПриватБанк намерено обезопасить платежи своих клиентов. Банк стал партнером кампании по платежной безопасности #КибербезопасностьФинансов, реализуемых Национальным банком и Госспецсвязью.