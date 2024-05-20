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ПриватБанк встановив нульовий тариф для деяких клієнтів — деталі

20 травня 2024 15:36
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
ПриватБанк скасував плату на деякі послуги — кого торкнулось
Мобільний застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Українська державна фінустанова "ПриватБанк" разом з Visa подарує нульовий тариф для бізнесу, що займається продажем товарів через інтернет та приймає платежі з платіжних карток. Така можливість діятиме до 15 липня 2024 року.

Про це інформує пресцентр держбанку.

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Як зазначають у фінустанові, нульовий тариф пошириться на всіх нових користувачів сервісу LiqРay. Однак за умови, що оборот за картками не перевищує 50 тис. гривень.

За словами керівника напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергія Макаренка, до 15 липня для всіх нових користувачів сервісу Liqpay буде діяти вільний тариф з 0% комісії на приймання платежів.

"Ми разом з понад 25 тисяч клієнтів сервісу впевнені, що LiqPay — найкраще рішення для бізнесу, щоб швидко почати та зручно приймати платежі на сайтах та у мобільних додатках. Сервіс найбільшого українського банку, окрім безлічі технологічних переваг, на відміну від небанківських учасників ринку, є найбільш надійним та доступним", — йдеться у повідомленні.

LiqPay є популярним сервісом для інтернет-платежів на внутрішньому ринку. Громадяни щодня оплачують через LiqPay більш ніж два мільйони інтернет-покупок.

Завдяки LiqРay у підприємців та юридичних осіб є можливість здійснювати платежі онлайн через сайти та мобільні програми і в підсумку керувати власним бізнесом.

LiqPay передбачив безліч платіжних варіантів для здійснення оплати. Зокрема:

  • PrivatPay;
  • Apple Pay;
  • Google Pay;
  • QR-код;
  • токени.

У всіх користувачів LiqРay є змога фіскалізації операцій за допомогою власного банківського сервісу Програмного реєстратора розрахункових операцій без додаткової оплати сервісу.

 

Приватбанк тарифи
Джерело: ПриватБанк

Нагадаємо, ПриватБанк пояснив, як закрити банківські рахунки клієнтам, які перебувають на окупованих територіях. Оприлюднили інструкцію через мобільний застосунок "Приват24".

Також ми писали, що ПриватБанк до 15 вересня 2024 року нараховуватиме кешбек за міжнародні перекази з карткою Visa ПриватБанку клієнтам. Максимально можна отримати 25 тис. гривень.

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