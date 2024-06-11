ПриватБанк полегшить життя бізнесу — що нового в сервісах

Застосунок Приват24. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" надала можливість для українських розробників, бізнесу та сервісних компаній інтегрувати мобільний застосунок "Термінал" в інші застосунки та програмні рішення. Завдяки цьому найкращі цифрові сервіси стануть ще доступнішими для бізнесу.

Про це поінформували у пресслужбі ПриватБанку.

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Інтеграція "Терміналу" Привату в інші застосунки

Як зазначив керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко, мобільний застосунок "Термінал", завдяки якому бізнес може здійснювати безготівкові операції з прийому платежів за допомогою смартфону, є найкращим рішенням на ринку та єдиним, що працює з операційними системами Android та iOS.

Новація дозволить найкращим цифровим сервісам стати ще доступнішими будь-якому бізнесу в країні.

У ПриватБанку переконані, що комфортний спосіб з прийому безготівкових платежів дасть змогу розширити можливості цифрових клієнтських сервісів та заощадить ресурси на розробках програмних рішень.

"Інтеграція мобільного застосунку Термінал буде корисною бізнесу, який використовує власну програму для продажу товарів або послуг і якому потрібен функціонал безготівкового приймання платежів з картки або електронного гаманця", — розповіли у пресслужбі.

Також у банку пояснили, як інтегрувати термінал у мобільний застосунок чи програмний комплекс. Ознайомитися можна за посиланням.

Як відомо, застосунок "Термінал" дозволяє використовувати як POS-терміналу з вбудованим ПРРО (Програмним реєстратором розрахункових операцій) власний Android смартфон або iPhone.

За обсягом оплат через "Термінал" ПриватБанку та смартфон лідирують продуктові магазини — близько 600 тис. за щороку, заклади громадського харчування — 420 тисяч за рік.

Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк разом з Visa подарує нульовий тариф для бізнесу, що займається продажем товарів через інтернет та приймає платежі з платіжних карток. Така можливість діятиме до 15 липня 2024 року.

Також писали, що ПриватБанк має намір убезпечити платежі своїх клієнтів. Банк став партнером кампанії з платіжної безпеки #КібербезпекаФінансів, що реалізують Національний банк та Дежспецзв’язку.