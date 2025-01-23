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ПриватБанк разорвал сотрудничество с клиентом из-за зарплаты

23 января 2025 07:01
Ксения Симонова - Редактор
Клиентам ПриватБанка блокируют карты из-за подозрительной активности на счете
Человек держит банковскую карту и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Государственное финучреждение "ПриватБанк" продолжает блокировать счета и прекращать сотрудничество с клиентами в рамках финмониторинга. При этом банк может расценить как рисковые доходы поступления большего количества зачислений средств, чем обычно.

О таком случае сообщил клиент финучреждения на портале "Минфин", где можно оставить жалобы на работу банков.

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Подробнее о блокировке карт в ПриватБанке

Так, украинец рассказал, что из-за большего количества поступлений средств на карту за день банк с ним прекратил сотрудничество. Это произошло без всякого предупреждения и просьбы подтвердить доходы. Ему перечислили заработную плату, а также произошло несколько других переводов средств.

При этом мужчина заявил, что мог бы предоставить все необходимые документы о легальном заработке.

"Я являюсь клиентом банка ПриватБанка. Мне зачисляли зарплату и ребята сбрасывали мне на ремонт автомобилей, они однажды заблокировали мне карты и разорвали отношения без всяких предупреждений. Хотел бы и в дальнейшем пользоваться. И могу дать ответы на любой перевод средств и поступлений", — говорится в сообщении.

За что банк может блокировать счета

Финмониторингом называют деятельность банка по выявлению нелегально полученных доходов и предотвращению финансирования терроризма. Подозрительные операции могут стать основанием для прекращения сотрудничества с клиентами.

Ранее в ПриватБанке предупреждали клиентов, что, по правилам, финучреждение может на основании внутренних процедур и операционных требований международных платежных систем блокировать счета. Также НБУ обязал банки принимать меры, призванные "предотвращать, противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма или распространения оружия массового уничтожения".

Критериев, по которым ПриватБанк может инициировать проверку клиента, довольно много. Среди основных следующие:

  • осуществление регулярных переводов за границу, поступление переводов из-за рубежа;
  • транзакции относительно азартных игр и лотерей;
  • клиент имеет связи с РФ или Беларусью;
  • клиент зарегистрирован по адресу массовой регистрации или по вымышленному адресу;
  • размер расходов больше размера поступлений на карту;
  • зачисление денег от виртуальных активов (криптовалюты) на более чем 30 тыс. гривен;
  • регулярное получение переводов и оперативное обналичивание;
  • перевод или получение средств, размер которых больше указанного личного лимита.

Ранее мы рассказывали, что пенсионерам ПриватБанк блокирует счета по требованию исполнительной службы. Однако после обращения в правоохранительные органы счета могут разблокировать.

Также писали, что в ПриватБанке объяснили, какие критерии влияют на предоставление клиентам кредитных лимитов. Известно, в каких случаях предусматриваются ограничения.

зарплаты ПриватБанк банки банковские карты банковские счета блокирование

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