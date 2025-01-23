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ПриватБанк розірвав співпрацю з клієнтом через зарплату

23 січня 2025 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
Клієнтам ПриватБанку блокують картки через підозрілу активність на рахунку
Людина тримає банківську картку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державна фінустанова "ПриватБанк" продовжує блокувати рахунки та припиняти співпрацю з клієнтами в рамках фінмоніторингу. При цьому банк може розцінити як ризикові доходи надходження більшої кількості зарахувань коштів, ніж зазвичай.

Про такий випадок повідомив клієнт фінустанови на порталі "Мінфін", де можна залишити скаргу на роботу банків.

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Детальніше про блокування карток у ПриватБанку

Так, українець розповів, що через більшу кількість надходжень коштів на картку за день банк з ним припинив співпрацю. Це сталося без жодного попередження та прохання підтвердити доходи. Йому перерахували заробітну плату, а також відбулось кілька інших переказів коштів.

При цьому чоловік заявив, що міг надати всі необхідні документи про легальний заробіток.

"Я є клієнтом банку ПриватБанку. Мені зараховували зарплату і хлопці скидали мені на ремонт автомобілів, вони одного дня заблокували мені карти і розірвали стосунки без жодних попереджень. Хотів би й надалі користуватися. І можу дати відповіді на будь-який переказ коштів та надходжень", — йдеться у повідомленні.

За що банк може блокувати рахунки

Фінмоніторингом називають діяльність банку із виявлення нелегально отриманих доходів та запобігання фінансуванню тероризму. Підозрілі операції можуть стати підставою для припинення співпраці з клієнтами.

Раніше у ПриватБанку попереджали клієнтів, що, за правилами, фінустанова може на підставі внутрішніх процедур та операційних вимог міжнародних платіжних систем блокувати рахунки. Також НБУ зобов’язав банки вживати заходів, покликаних "запобігати, протидіяти легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи розповсюдження зброї масового знищення".

Критеріїв, за якими ПриватБанк може ініціювати перевірку клієнта, доволі багато. Серед основних такі:

  • здійснення постійних переказів за кордон, надходження переказів з-за кордону;
  • транзакції щодо азартних ігор та лотерей;
  • клієнт має зв’язки з РФ чи Білоруссю;
  • клієнт зареєстрований за адресою масової реєстрації або за вигаданою адресою;
  • розмір витрат більший за розмір надходжень на картку;
  • зарахування грошей від віртуальних активів (криптовалюти) на понад 30 тис. гривень;
  • регулярне отримання переказів та оперативне переведення в готівку;
  • переказ чи отримання коштів, розмір яких більший за вказаний особистий ліміт.

Раніше ми розповідали, що пенсіонерам ПриватБанк блокує рахунки через вимогу виконавчої служби. Однак після звернення до правоохоронних органів рахунки можуть розблокувати.

Також писали, що в ПриватБанку пояснили, які критерії впливають на надання клієнтам кредитних лімітів. Відомо, в яких випадках передбачаються обмеження.

зарплати ПриватБанк банки банківські карти банківські рахунки блокування

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08:09 Росія атакувала житловий квартал в Запоріжжі — фото наслідків

08:02 На Кіровоградщині судили волонтера за ухилення від мобілізації

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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